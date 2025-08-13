Trong những năm cuối của cuộc vận động giải phóng dân tộc (1941-1945), khi phân tích về diễn biến cuộc chiến tranh giữa phe phát-xít và Đồng minh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định thời cơ giải phóng dân tộc đang đến rất gần, tình thế cách mạng sắp xuất hiện.
Đến năm 1945, tình hình quốc tế có nhiều thuận lợi, cùng với đó là sự lớn mạnh về thế và lực của Mặt trận Việt Minh là những tiền đề quan trọng để Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra những quyết sách kịp thời với những lời hiệu triệu toàn dân trong mùa thu lịch sử.
Ngày 13/8/1945, nhận được tin phát xít Nhật bại trận và sắp đầu hàng Đồng minh, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh lập tức thành lập Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc do TBT Trường Chinh trực tiếp phụ trách. 23 giờ cùng ngày, Ủy ban khởi nghĩa ra quân lệnh số 1, kêu gọi đồng bào, chiến sĩ toàn quốc ủng hộ và tham gia khởi nghĩa, giành chính quyền cách mạng.
Ký ức: Hồi kèn xung trận vào mùa thu lịch sử
Sau khi bản Quân lệnh số 1 phát đi, sáng ngày 14/8/1945, Hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng được triệu tập.
Ngày 16/8, Quốc dân đại hội Tân Trào khai mạc theo đúng thể thức của một nền cộng hòa dân chủ pháp quyền, thông qua chủ trương khởi nghĩa của Đảng, thành lập Ủy ban dân tộc giải phóng do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu.
Ngày 18/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa, trong đó nêu rõ: "Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta…
Chúng ta không thể chậm trễ. Tiến lên! Tiến lên! Dưới lá cờ Việt Minh, đồng bào hãy dũng cảm tiến lên!".
Chớp thời cơ "ngàn năm có một", dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân ta vùng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên phạm vi cả nước, tạo nên thắng lợi vĩ đại đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Đảng, mở ra bước ngoặt vĩ đại - một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam.