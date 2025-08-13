Trong những năm cuối của cuộc vận động giải phóng dân tộc (1941-1945), khi phân tích về diễn biến cuộc chiến tranh giữa phe phát-xít và Đồng minh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định thời cơ giải phóng dân tộc đang đến rất gần, tình thế cách mạng sắp xuất hiện.

Đến năm 1945, tình hình quốc tế có nhiều thuận lợi, cùng với đó là sự lớn mạnh về thế và lực của Mặt trận Việt Minh là những tiền đề quan trọng để Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra những quyết sách kịp thời với những lời hiệu triệu toàn dân trong mùa thu lịch sử.

Lời hiệu triệu toàn dân vùng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa giành lại chính quyền

Ngày 13/8/1945, nhận được tin phát xít Nhật bại trận và sắp đầu hàng Đồng minh, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh lập tức thành lập Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc do TBT Trường Chinh trực tiếp phụ trách. 23 giờ cùng ngày, Ủy ban khởi nghĩa ra quân lệnh số 1, kêu gọi đồng bào, chiến sĩ toàn quốc ủng hộ và tham gia khởi nghĩa, giành chính quyền cách mạng.