Lợi dụng đại dịch để "thổi giá" kit test - Hành vi không còn tình người!

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Như Tiến - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII) đề nghị có bản án thật nghiêm khắc với những đối tượng lợi dụng dịch bệnh để "thổi giá" thiết bị, vật tư y tế.

Một mình Công ty Việt Á không thể "thổi giá" kit test

Dịch Covid-19 bùng phát trong hai năm qua, ngành y tế lại bị "tổn thất" rất lớn đội ngũ cán bộ quản lý do liên quan đến những sai phạm trong mua sắm trang thiết bị y tế. Ông đánh giá thế nào về tình trạng này?

- Thời gian vừa qua ngành y tế bị "tổn thất" rất nhiều cán bộ quản lý, thậm chí ngay cả Thứ trưởng Bộ Y tế cũng bị khởi tố. Đó chính là dấu hiệu đáng báo động trong ngành y tế. Ngay cả trong bối cảnh cả nước đang rất khó khăn trong phòng chống dịch Covid-19, ngành y tế vẫn có đối tượng cam tâm nâng giá thiết bị, vật tư y tế để trục lợi làm giàu bất chính.

Khi mà nhân dân cả nước đang lao đao, khốn khó vì dịch bệnh mà còn có những đối tượng nâng khống giá để trục lợi, sau đó cùng ăn chia với nhau. Biểu hiện cụ thể như là thông thầu, nâng giá thiết bị, vật tư và gần đây nhất là kit test Covid-19.