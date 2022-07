Lợi dụng chương trình "Trái tim Việt Nam", chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Trước khi gây ra vụ án này, bị cáo Trung đã có một tiền án 2 năm tù về tội "Giả mạo giấy chứng nhận tài liệu của cơ quan Nhà nước, của tổ chức xã hội".

Bị cáo Trung (ngồi hàng trên) và đồng phạm tại phiên toà.

Cùng hầu toà với bị cáo Trung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là các bị cáo: Bùi Thị Oanh (SN 1956, ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội), cán bộ hưu trí; Phạm Văn Lực (SN 1978, ở phường Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) là lao động tự do; Nhâm Sỹ Phúc (SN 1967, ở phường Phú Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) là lao động tự do; Phạm Thị Thoa (SN 1989, ở xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) là lao động tự do.