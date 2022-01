Lời cuối Hà Anh về scandal bàn luận mẹ đẻ bé gái 8 tuổi

Còn lại, đó là khác biệt của cuộc sống. Chúng ta chấp nhận, bỏ qua, tha thứ để học cách yêu thương và hạnh phúc, bình yên trong chính trái tim mình! Tôi yêu các bạn", Hà Anh viết.

"In this short existance of my time on earth, I refuse to be unhappy. I only have love in my heart and I am determined to be happy. So I forgive you, dear all the people that have been trying to hurt me, and bringing me down.

I empathize with you, for whatever reason you feel like you must carry hate in your heart. I hope you can free yourself from it to feel love, cô nói thêm.

(Tạm dịch: Trong thời gian tồn tại ngắn ngủi trên trái đất, tôi không thể không hạnh phúc. Tôi chỉ có tình yêu trong tim và tôi quyết tâm hạnh phúc. Vì vậy, tôi tha thứ cho bạn, tất cả những người cố gắng làm tôi tổn thương, dìm tôi xuống.

Tôi thông cảm với bạn, vì bất cứ lý do gì bạn cảm thấy bạn phải mang sự căm ghét trong lòng. Tôi hy vọng bạn có thể giải phóng bản thân khỏi nó để cảm nhận tình yêu).



Bài viết của Hà Anh.