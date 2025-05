Lời chúc Ngày của Mẹ 2025 hay, ngắn gọn và ý nghĩa nhất

2. Thank you for making my life so special. Here’s wishing you a very special Mother's Day filled with so much love and happiness. I love you, mom! Happy Mother's Day 2025!

1. Thank you for your never-ending love and support Mom! I hope your day is full of love and happiness.

Dịch: Cảm ơn mẹ vì đã khiến cho cuộc đời của con thật đặc biệt. Con xin chúc mẹ có một Ngày của Mẹ đầy ắp tình yêu và hạnh phúc. Con yêu mẹ! Chúc mừng Ngày của Mẹ 2025!

3. Thank you for being such a great mom, teacher and friend. Happy Mother’s Day!

Dịch: Con cảm ơn vì mẹ là một người mẹ, một cô giáo và một người bạn vô cùng tuyệt vời. Chúc mừng Ngày Của Mẹ!

4.. You are an angel and make everything more beautiful. You are the most loving mother in this world. You mean so much to me… I love you, Happy Mother's Day.

Dịch: Mẹ chính là thiên thần, mẹ khiến cho mọi thứ trở nên xinh đẹp hơn. Mẹ chính là người mẹ đáng yêu nhất trên đời này. Với con mẹ là điều quan trọng nhất, chúc mừng Ngày của Mẹ.

5. I hope to be a people like you. Strong, inspiring, loving, devoted, wonderful and cool! Happy Mother’s Day 2025.

Dịch: Con hy vọng trở thành người như mẹ. Mạnh mẽ, yêu thương, đầy cảm hứng và sống hết mực vì gia đình. Chúc mừng Ngày của Mẹ 2025!

6. Dear mom, I just want you to know how fortunate I am to be blessed with such a wonderful mother like you. Happy Mother's Day! Love you, mom!

Dịch: Mẹ yêu, con chỉ muốn mẹ biết rằng con đã rất may mắn khi được sống hạnh phúc bên mẹ. Chúc mừng Ngày của Mẹ! Con yêu mẹ rất nhiều!

7. Thank you for your never-ending love and support Mom! I hope your day is full of love and happiness.

Dịch: Cảm ơn vì tình yêu bất tận và sự ủng hộ không ngừng của mẹ. Con mong mẹ có một ngày tràn ngập tình yêu và hạnh phúc.

8. Thank you for making my life so special. Here’s wishing you a very special Mother's Day filled with so much love and happiness. I love you, mom! Happy Mother's Day 2025!

Dịch: Cảm ơn mẹ vì đã khiến cho cuộc đời của con thật đặc biệt. Con xin chúc mẹ có một Ngày của Mẹ đầy ắp tình yêu và hạnh phúc. Con yêu mẹ! Chúc mừng Ngày của Mẹ 2025!