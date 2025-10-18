Lời chúc ngày 20/10 hay, ý nghĩa dành cho mẹ năm 2025

1. Mẹ thân yêu, tình mẹ bao la như biển trời. Con luôn ghi nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ. Nhân ngày 20/10, con kính chúc mẹ thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và may mắn. Mong mẹ luôn là bờ vai, chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chúng con.

2. Trong lòng con, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế giới này. Cảm ơn mẹ đã hy sinh cuộc đời để nuôi dưỡng, chăm sóc, cho con những điều tốt đẹp. Con chúc mẹ Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 thật nhiều niềm vui và tiếng cười!

3. Con biết ơn vì mình được là con của mẹ. Ngày 20/10, con xin gửi tới mẹ lời cảm ơn chân thành, ngàn lời chúc sức khỏe, yêu thương. Con mong mẹ luôn bình an, mạnh khỏe.

4. Mẹ ơi, con mong được ở trong vòng tay ấm áp, chở che của mẹ mỗi ngày. Khi mệt mỏi, chỉ cần về bên mẹ, con đều thấy hạnh phúc vô bờ. Con chúc mẹ có ngày 20/10 thật ý nghĩa, ngọt ngào. Con nhớ và thương mẹ rất nhiều.