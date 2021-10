Lời chúc 20/10 ý nghĩa dành cho người yêu

- Nếu em cần người chia sẻ hay tâm sự thì đừng quên gọi cho anh nhé, luôn chờ cuộc gọi từ em. Chúc em 20/10 tràn ngập hạnh phúc.

- Ngày 20/10 là ngày thật đặc biệt đối với em và anh. Chúc em có một ngày 20/10 đầy hạnh phúc ngọt ngào. Hãy cho anh cơ hội được đồng hành cùng em trên đoạn đường phía trước nhé.

- Ngày 20/10 này, anh sẽ không chúc em điều gì cả vì em xứng đáng được hưởng tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời này. Chúc em có một ngày 20/10 trọn niềm vui.

- Cô gái à, em hãy sống là chính em, biết yêu và trân trọng những gì mình đang có, biết tìm kiếm những gì mình chưa có, điều chưa có của anh là 1 nửa như em, điều chưa có của em có phải là 1 nửa của anh, dù sao đi chăng nữa anh chúc em 1 ngày của phụ nữ 20/10 luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé.

Lời chúc 20/10 cho người yêu bằng Tiếng Anh

- Happy Vietnamese Women’s Day to the one who has stolen my heart! Love you, my baby! (Dịch nghĩa: Chúc em yêu, người đã đánh cắp trái tim của anh một ngày 20/10 vui vẻ và hạnh phúc! Yêu em rất nhiều!).

- I must have wished upon a lucky star, to have someone as wonderful as you by my side! Happy Vietnamese Women’s Day! I love you so much! (Dịch nghĩa: Anh hẳn đã ước được trên một ngôi sao may mắn mới có được một người con gái tuyệt vời như em ở bên cạnh. Chúc em ngày 20/10 vui vẻ và hạnh phúc! Anh yêu em rất nhiều!).

- Wishing a very happy Vietnamese Women’s Day to the most amazing girl that I know! I love you! (Dịch nghĩa: Chúc cho cô gái tuyệt vời nhất của anh một ngày 20/10 hạnh phúc! Anh yêu em!).

- A wonderful woman and a great best friend. It’s a blessing to have both of them in you! A very happy Vietnamese Women’s Day to you, my baby! I love you so much! (Dịch nghĩa: Một người phụ nữ tuyệt vời và một người bạn thân tuyệt vời. Thật là may mắn khi em là cả hai người đó. Chúc em yêu một ngày 20/10 vui vẻ và hạnh phúc! Anh yêu em rất nhiều!).

- On this special day, let’s enjoy your life! Take a break from your busy schedule. Let your hair down, have fun and do what your heart says. Because today is your day! Have a great Vietnamese Women’s Day! Love you, baby! (Dịch nghĩa: Vào ngày đặc biệt này, hãy tận hưởng cuộc sống của em nào! Hãy tạm rời ra lịch trình bận rộn của em. Hãy xõa tóc, vui vẻ và làm những điều mà trái tim em mách bảo. Bởi vì, hôm nay là ngày của em! Chúc em một ngày 20/10 vui vẻ! Yêu em nhiều!).

Hạ Vy

(Tổng hợp)