Lời chia tay thấm đẫm nước mắt của nhà vô địch World Cup 2014

Nhà vô địch World Cup 2014 trung vệ Jerome Boateng đã nói lời chia tay sân cỏ ở tuổi 37. Trên trang xã hội instagram của mình, trung vệ Jerome Boateng đã nói lời giã từ sự nghiệp bóng đá.

Trung vệ Jerome Boateng viết dòng trạng thái: “Tôi đã chơi bóng thời gian dài cho CLB và đội tuyển của đất nước tôi. Tôi đã học hỏi được nhiều thứ từ những trận thua, từ những chiến thắng, tôi trưởng thành cùng những thứ đó.