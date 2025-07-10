Lời cảm ơn cha mẹ 'chưa học tới lớp 7' của thủ khoa Đại học Bách khoa Hà Nội

Mới đây, trong buổi lễ trao bằng tốt nghiệp của Đại học Bách khoa Hà Nội, trước hàng nghìn sinh viên, Phương Văn Huy, thủ khoa Trường Điện - Điện tử, đã có lời chia sẻ đầy xúc động về cha mẹ.

“Con vẫn nhớ mãi hình ảnh cha mẹ mỗi ngày ‘bán mặt cho đất, bán lưng cho trời’, rời nhà từ lúc sương sớm chưa tan và trở về khi nắng tắt. Những giọt mồ hôi của cha mẹ đã đổi lấy cho con từng khoản học phí, để con được đến trường, chạm tới những ước mơ mà cha mẹ chưa từng dám mơ.

Dù cha mẹ không thể dạy con những bài toán cao cấp, nhưng cha mẹ đã dạy con bài học lớn nhất cuộc đời, đó là bài học về sự cần cù, hy sinh và giá trị của tri thức”, Huy chia sẻ.

Phương Văn Huy, thủ khoa Trường Điện - Điện tử phát biểu trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: HUST

Huy vốn là người dân tộc Sán Chỉ, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng - chiến khu ATK Định Hóa (Thái Nguyên). Những năm cấp 3, nam sinh theo học Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên. Tại đây, Huy có 3 năm liên tiếp giành giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh.