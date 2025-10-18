Lời buộc tội chấn động

Ngày 15/10, truyền thông quốc tế xôn xao khi tờ The Guardian công bố đoạn trích từ cuốn hồi ký của Virginia Giuffre, nhân vật trung tâm trong vụ bê bối lạm dụng tình dục liên quan đến tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein và Hoàng tử Andrew, con trai thứ hai của cố Nữ hoàng Elizabeth II và Vương tế Philip.

Theo Amazon, Virginia Giuffre là người có công lớn trong việc đưa Jeffrey Epstein và tay sai Ghislaine Maxwell vào tù, đồng thời khiến Hoàng tử Andrew mất đi vai trò trong Hoàng gia Anh.

Giuffre tự tử vào tháng 4 ở tuổi 41, để lại di nguyện là muốn được xuất bản hồi ký mà cô viết vào những năm cuối đời. Cuốn sách có tên là Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice (tạm dịch là Cô gái vô danh: Hồi ký về hành trình sống sót sau lạm dụng và đấu tranh cho công lý). Sách dự kiến phát hành vào ngày 21/10.

Mùa hè định mệnh

Theo đoạn trích, Virginia Giuffre (tên thân mật là Jenna) lần đầu tiên bước chân vào khuôn viên khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida, Mỹ, vào năm 16 tuổi. Đây là nơi cha cô làm công việc bảo trì hệ thống điều hòa không khí.

Ông dẫn cô tham quan sơ qua khu nghỉ dưỡng trước khi giới thiệu với người quản lý tuyển dụng và được nhận vào làm việc.

Virginia Giuffre được tiếp xúc với giới thượng lưu Mỹ sau khi xin việc tại Mar-a-Lago.

Vài ngày sau, cha dẫn Jenna đến gặp ông chủ khu nghỉ dưỡng, tỷ phú Donald Trump. Sau khi hỏi han thân thiện, ông Trump giới thiệu cho nữ nhân viên trẻ tuổi làm công việc trông trẻ cho giới thượng lưu. Họ sống trong những ngôi nhà cho thuê của ông Trump ở gần khu nghỉ dưỡng.

Tuy vậy, đó chỉ là việc làm thêm. Hàng ngày cô làm việc vặt như pha trà, dọn dẹp, sắp xếp khăn tắm… ở khu spa. Chứng kiến khách hàng bước ra khỏi phòng massage với vẻ mặt thỏa mãn, Jenna nảy ra ý tưởng học nghề này để kiếm thêm thu nhập. Cô không ngờ chính ý tưởng này từng bước đẩy cô đến khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời.

Vào một ngày nóng nực, trước sinh nhật lần thứ 17 của cô khoảng vài tuần, khi đang đi bộ về phía spa Mar-a-Lago, cô tình cờ gặp người phụ nữ thượng lưu Anh tên là Ghislaine Maxwell và tài xế của cô ta, Juan Alessi.

Theo Jenna, sau này Alessi kể lại Maxwell bị thu hút bởi mái tóc vàng dài, vóc dáng mảnh khảnh và sự trẻ trung của cô ngay lập tức. Cô ta yêu cầu tài xế dừng xe rồi xuống đi bộ theo nữ nhân viên tuổi teen.

“Lúc đó tôi vẫn chưa biết, nhưng con thú săn mồi đỉnh cao đang tiến lại gần”, cô mô tả trong sách.

Maxwell bắt chuyện với Jenna khi cô đang ngồi sau quầy lễ tân và đọc sách về giải phẫu mượn từ thư viện (để phục vụ cho mục tiêu học nghề massage). Sau khi nhìn chằm chằm vào cuốn sổ ghi chú Jenna, Maxwell cho biết muốn tìm chuyên viên massage cho người đàn ông giàu có, thành viên lâu năm của Mar-a-Lago, và hẹn gặp vào buổi tối.

Địa chỉ mà Jenna nhận được là 358 El Brillo Way (Palm Beach) - nơi căn biệt thự của Jeffrey Epstein tọa lạc. Jenna kể bản thân cảm thấy phấn khích vì có cơ hội kiếm tiền. Cha cô cũng không phản đối, còn chở cô đến tận nơi.