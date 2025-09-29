Lốc xoáy sau bão Bualoi ‘vò nát’ ô tô 7 chỗ, hất văng xuống hồ nước

Dù đã được chủ nhân di chuyển đến nơi được cho là an toàn, nhiều ô tô cá nhân vẫn bị hư hỏng nặng khi bão số 10 đổ bộ với sức gió giật trên cấp 12.

Chiếc ô tô của một người dân ở Thạch Lạc, Hà Tĩnh bị tường đổ, đè hỏng phần đầu. Ảnh: T.L

Trong bão số 3 và số 5 trước đó, nhiều chủ xe xót xa khi ô tô bị ngập nước, vỡ kính, hư hỏng nặng dù đỗ tại sảnh trung tâm thương mại. Rút kinh nghiệm, trước khi bão số 10 đổ bộ, người dân Hà Tĩnh và Nghệ An đã chủ động đưa xe đến những điểm được cho là an toàn như khuôn viên cây xăng, sân công viên hay trong các nhà xe có mái che.