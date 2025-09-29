Lốc xoáy sau bão Bualoi ‘vò nát’ ô tô 7 chỗ, hất văng xuống hồ nước

Lê Dương| 29/09/2025 19:37

Chiếc ô tô 7 chỗ của một hộ dân ở xã Hoằng Giang (Thanh Hóa) bị gió giông lốc cuốn văng rồi rơi xuống hồ nước cách vị trí đỗ hàng chục mét.

Dù đã được chủ nhân di chuyển đến nơi được cho là an toàn, nhiều ô tô cá nhân vẫn bị hư hỏng nặng khi bão số 10 đổ bộ với sức gió giật trên cấp 12.

28558130 e82d 495c a3d7 2ae1ba90ccb2.jpeg
Chiếc ô tô của một người dân ở Thạch Lạc, Hà Tĩnh bị tường đổ, đè hỏng phần đầu. Ảnh: T.L

Trong bão số 3 và số 5 trước đó, nhiều chủ xe xót xa khi ô tô bị ngập nước, vỡ kính, hư hỏng nặng dù đỗ tại sảnh trung tâm thương mại. Rút kinh nghiệm, trước khi bão số 10 đổ bộ, người dân Hà Tĩnh và Nghệ An đã chủ động đưa xe đến những điểm được cho là an toàn như khuôn viên cây xăng, sân công viên hay trong các nhà xe có mái che.

d648d9f9 0a87 4ee6 92e2 631958e79bc8.jpeg
Hàng loạt phương tiện ô tô và xe máy ở Hà Tĩnh bị mái tôn sập, đè hư hỏng. Ảnh: CTV

Thế nhưng, do bão số 10 có cường độ quá mạnh và quần thảo trong thời gian dài, nhiều ô tô vẫn bị tường, mái nhà, cây cổ thụ đổ đè gây hư hỏng. Tại Hà Tĩnh, một số xe đỗ ở sảnh khách sạn bị biển quảng cáo, ngói vỡ rơi trúng làm vỡ kính, hư hại nặng. Ở Nghệ An, một chiếc Maybach siêu sang cũng rơi vào cảnh tương tự khi bị tôn rơi trúng.

552219771_1544210706993001_3167806134224869026_n.jpg
Xe Maybach của một người dân Nghệ An bị tấm tôn rơi đè trúng. Ảnh: CTV
552718300_1823070301616623_170053027160466274_n (1).jpg
Chiếc xe Innova ở Thanh Hóa hư hỏng nặng sau cơn bão. Ảnh: CTV
552640320_1461419565078007_7833736791775057798_n (1).jpg
Sau mỗi trận bão, rất nhiều phương tiện ô tô cá nhân bị hư hỏng. Ảnh: CTV

Đặc biệt, tại xã Hoằng Giang (Thanh Hóa), một chiếc xe 7 chỗ bị gió lốc hất văng xuống hồ, hư hỏng nặng, khiến người dân bàng hoàng trước sức tàn phá khủng khiếp sau bão.

553631252_1518411002813113_4627206154463289819_n (1).jpg
Chiếc ô tô bị giông lốc cuốn bay xuống hồ nước. Ảnh: CTV

Theo lãnh đạo xã Hoằng Giang, đến thời điểm hiện tại chưa thống kê được thiệt hại, chính quyền địa phương và người dân đang nỗ lực khắc phục hậu quả của bão số 10.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/loc-xoay-sau-bao-bualoi-vo-nat-o-to-7-cho-hat-vang-xuong-ho-nuoc-2447264.html
