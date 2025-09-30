Lốc xoáy có thể san phẳng một vùng rộng lớn, làm biến dạng địa hình quét qua: Con người cần làm gì để sống sót

Theo Tiến sĩ, chuyên gia thời tiết Nguyễn Ngọc Huy, cơn bão Bualoi đã tạo ra 10 lốc xoáy trong phạm vi hoàn lưu bão và vùng rìa bão. Cụ thể, trong ngày hôm qua, có 8 tỉnh thành khác nhau hứng chịu lốc xoáy gồm Huế, Nam Định, Ninh Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Thanh Hóa, Thái Bình, Quảng Ninh và Hà Nội.

Điển hình trong khoảng 3h-5h ngày 29/9, khi tâm bão Bualoi đang hoành hành tại Nghệ An - Hà Tĩnh với sức gió cấp 9-10, giật tăng hai cấp thì cách xa khoảng 200 km, tại Ninh Bình, lốc xoáy xuất hiện quét qua hàng loạt xã Quỹ Nhất, Hải Anh, Hải Thịnh, Hồng Phong, Gia Hưng và Chất Bình làm 9 người chết, 18 người bị thương.

Xu hướng bão ngày càng mạnh, mở rộng nhanh và khó dự báo khi nước biển ấm dần lên. Trong khi đó, lốc xoáy có thể là hệ quả từ bão



Tại tỉnh Hưng Yên, cách xa tâm bão khoảng 300 km, lúc 10h30, lốc xoáy xuất hiện ở xã các xã Thái Thụy, Thái Ninh, Đông Thái Ninh làm hai người chết, 9 người bị thương. Nhiều nhà dân bị sập, tốc mái tôn. Cùng thời điểm này, Hải Phòng cách xa tâm bão hơn 400 km cũng ghi nhận lốc xoáy ở xã Nguyễn Bỉnh Khiêm, không gây thiệt hại về người.

Trên thế giới, lốc xoáy thường thấy nhất ở vùng đất liền rộng lớn như bang Texas, Oklahoma (Mỹ), nơi được mệnh danh là "thung lũng lốc xoáy", hay tại Nhật Bản, Philippines, nơi tồn tại các dải mây xoáy của bão. Một số trường hợp đặc biệt, lốc xoáy còn hình thành từ đám cháy rừng lớn, gọi là lốc lửa.

Ở Việt Nam, lốc xoáy thường có quy mô, cường độ nhỏ hơn nhiều so với Mỹ. Lốc chủ yếu đi kèm với giông, bão ở vùng ven biển hoặc đồng bằng.

Song, với những thiệt hại về người và của mà những cơn lốc đã gây ra, đây chính là hồi chuông cảnh báo về "cơn giận dữ" của thiên nhiên mà buộc con người cần phải cảnh giác, cũng như học cách bảo vệ chính mình khi chạm mặt với thiên tai.

Sự khác biệt giữa lốc xoáy và bão nhiệt đới

Lốc xoáy, hay còn được gọi vòi rồng (nếu xuất hiện trên biển), là một cột không khí khổng lồ quay với tốc độ cao, kéo dài từ đám mây giông đến mặt đất. Hiện tượng này có dạng hình phễu hoặc hình ống, với đường kính có thể từ vài chục mét đến hơn 2km.

Về cơ bản, lốc xoáy là gió nên không thể quan sát được bằng mắt thường. Tuy nhiên, trong quá trình hình thành và hoạt động, lốc xoáy xoay với tốc độ rất lớn, cuốn theo bụi, đất, rác và các vật trên mặt đất khiến các vật thể xoay theo gió trong cơn lốc, giúp con người có thể quan sát được hiện tượng này.