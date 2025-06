Loạt xe Trung Quốc ra mắt chưa lâu đã thi nhau giảm giá xả hàng tồn

Mẫu xe BYD Atto 3 – dòng SUV điện chiến lược của hãng cũng đang được giảm giá mạnh. Cụ thể, phiên bản Atto 3 Dynamic giảm 80 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn khoảng 686 triệu đồng, trong khi bản Atto 3 Premium giảm tới 130 triệu đồng, giá thực tế còn khoảng 756 triệu đồng.

Việc giảm giá sâu của BYD diễn ra trong bối cảnh thị trường ô tô trong nước đang chịu sức ép lớn về lượng tiêu thụ, sức mua trên thị trường sụt giảm do kinh tế khó khăn khiến nhiều hãng xe phải giảm giá sâu. Trong khi đó, niềm tin của người tiêu dùng với xe điện xuất xứ từ Trung Quốc vẫn chưa thực sự vững chắc.

Lynk & Co hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương giảm giá lăn bánh cao nhất 132 triệu đồng

Thương hiệu Lynk & Co đang hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho toàn bộ dải sản phẩm gồm các mẫu: 06, 01, 05, 03+ và 09. Mức hỗ trợ quy đổi ra tiền mặt dao động từ khoảng 36,5 đến 132 triệu đồng, tùy từng mẫu xe và địa phương đăng ký.

Lynk & Co đang giảm giá sâu cho các mẫu xe của mình. Ảnh: Hoàng Hiệp

Lynk & Co - thương hiệu ô tô thuộc sở hữu của tập đoàn Geely (Trung Quốc), đã chính thức gia nhập thị trường Việt Nam vào tháng 12/2023 thông qua nhà phân phối Tasco. Ba sản phẩm đầu tiên được giới thiệu là các mẫu SUV Lynk & Co 01 (SUV cỡ C), 05 (SUV cỡ C lai Coupe) và 09 (SUV hạng sang cỡ E).

Tháng 6/2024, Lynk & Co tiếp tục ra mắt mẫu B-SUV chiến lược của mình là 06. Trước đó, mẫu sedan Lynk & Co 03+ được mang về thị trường Việt Nam từ tháng 8/2023.

Haval H6 HEV giảm hơn 200 triệu đồng cho xe VIN 2023