Loạt xe SUV cỡ nhỏ đang giảm giá kịch sàn, có mẫu chỉ còn hơn 400 triệu

Khảo sát của PV VietNamNet những ngày cuối tháng 10 cho thấy, hầu hết các mẫu SUV/crossover cỡ nhỏ trên thị trường đều đang được giảm giá mạnh, nhằm kích cầu sức mua trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Trong nhóm SUV cỡ A, KIA Sonet là cái tên đang nhận được ưu đãi trực tiếp từ hãng, với mức giảm 10-25 triệu đồng tùy phiên bản, chưa kể một số ưu đãi riêng của các đại lý.

Trong đó, bản tiêu chuẩn Sonet 1.5 AT vừa được THACO bổ sung vào tháng 9 cũng được điều chỉnh giảm 10 triệu, đưa giá thực tế xuống còn 489 triệu đồng. Các phiên bản còn lại với giá niêm yết từ 539-624 triệu đồng sau khi giảm giá còn khoảng 524-599 triệu đồng.

KIA Sonet là mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc với 3.591 chiếc được bàn giao tới tay khách hàng trong 9 tháng đầu năm 2025 vừa qua.