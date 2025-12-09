Loạt xe sedan giá rẻ tiếp tục giảm giá kịch sàn để kích cầu trong tháng 9

Thị trường ô tô Việt Nam bước sang tháng 9 với sức mua giảm sút đáng kể. Theo báo cáo của VAMA, lượng xe bán ra trong tháng 8 vừa qua giảm tới 18% so với tháng 7 và dự báo có thể giảm thêm vào tháng 9, khi thời gian này trùng vào tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch) - vốn là giai đoạn thấp điểm trong năm.

Tháng 9 cũng chứng kiến đợt điều chỉnh giá sâu chưa từng có của nhiều mẫu ô tô, từ phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ đến cỡ lớn, xe MPV đến các dòng sedan hạng trung và hạng sang. Đáng chú ý, phân khúc sedan phổ thông cỡ nhỏ vốn vẫn thu hút khách hàng cũng không nằm ngoài cuộc đua này. Thậm chí có mẫu xe vừa ra mắt đã "tất tay" bằng việc giảm đến 100% lệ phí trước bạ nhằm hớt váng thị trường.

Toyota Vios được giảm tới 100% lệ phí trước bạ trong tháng 9. Ảnh: TMV

Theo khảo sát của PV VietNamNet, trong đầu tháng 9, hãng Toyota và các đại lý áp dụng mức giảm 50-100% lệ phí trước bạ cho nhiều mẫu xe của mình, trong đó mẫu xe bán chạy nhất Toyota Vios được giảm tới 100% lệ phí trước bạ, mức gấp đôi so với tháng 8.

Với giá niêm yết 458-545 triệu đồng, mức giảm trên tương đương giá trị từ 46-54 triệu đồng tùy phiên bản, chưa kể một số khuyến mại riêng của từng đại lý. Nhờ đó, khách hàng Việt có thể sở hữu Vios với mức giá khoảng từ 412-491 triệu đồng cho các phiên bản 1.5E MT, 1.5E CVT và 1.5G.

Tương tự Toyota Vios, Honda City cũng là mẫu xe được giảm 100% lệ phí trước bạ trong tháng 9 với số tiền quy đổi từ 50-57 triệu đồng. Thực tế chính sách này đã được hãng xe Nhật Bản duy trì từ tháng 7 tới nay.