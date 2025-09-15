Loạt xe máy mới hâm nóng thị trường trong tháng Ngâu

Tháng 7 âm lịch hay tháng Ngâu là thời điểm nhiều người kiêng mua sắm, vì thế các mặt hàng như xe máy cũng bị ảnh hưởng. Trong giai đoạn này, các hãng xe thường áp dụng biện pháp kích cầu ưu đãi giảm giá, cũng như tung ra mẫu mã mới để tăng sức hút với khách hàng.

Với Yamaha, hãng xe Nhật này vừa ra mắt mẫu PG-1 2025 với những nâng cấp về trang bị, chủ yếu tập trung vào công nghệ và khả năng vận hành ở các phiên bản mới có tên Cao cấp và Giới hạn.

So với phiên bản tiền nhiệm, nâng cấp đáng chú ý nhất trên Yamaha PG-1 2025 là hệ thống chống bó cứng phanh ABS được trang bị trên các bản Cao cấp và Giới hạn, giúp tăng cường an toàn khi phanh gấp hoặc di chuyển trên địa hình trơn trượt.