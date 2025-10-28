Loạt xe hybrid chạy đua giảm giá dịp cuối năm

Trong bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn sôi động cuối năm, hàng loạt phân khúc đều đang được giảm giá để tăng sức hút với khách hàng. Nhóm xe hybrid cũng không ngoại lệ khi có nhiều mã đang được ưu đãi hàng chục triệu đồng.

Đi đầu trong phân khúc xe xanh này là Toyota. Theo đó, hãng này không chỉ phân phối nhiều mẫu xe hybrid nhất tại Việt Nam mà còn thường xuyên áp dụng khuyến mãi với hai mẫu chủ lực là Yaris Cross HEV hay Corolla Cross HEV.

Trong tháng 10 này, Yaris Cross HEV hay Corolla Cross HEV tiếp tục được hỗ trợ 50% phí trước bạ với mức giảm tương đương khoảng 46-48,5 triệu đồng. Sau khi trừ ưu đãi, giá khởi điểm của hai mẫu SUV hybrid này có thể được đưa xuống còn lần lượt 716,5 và 859 triệu đồng.

Ngoài ra, Toyota còn thêm vào danh sách khuyến mãi tháng này mẫu sedan cỡ D Camry. Với ưu đãi 50% phí trước bạ, giá sau ưu đãi của hai phiên bản Camry hybrid có thể được giảm từ 1,46-1,53 tỷ xuống còn 1,333-1,453 tỷ đồng.