Loạt xe hybrid ăn khách đang được ưu đãi 'khủng' trong tháng 8

Xe xăng lai điện (hybrid) tại Việt Nam đã và đang khẳng định được sự ưu việt khi kết hợp động cơ xăng truyền thống với mô-tơ điện, giúp tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải.

5 mẫu xe hybrid được người Việt chọn mua nhiều nhất nửa đầu năm 2025

Trong vài năm qua, nhiều mẫu hybrid như Toyota Corolla Cross, Yaris Cross, Innova Cross, Camry; Honda CR-V, Suzuki Ertiga Hybrid, XL7 Hybrid... đã được khách hàng Việt đón nhận tích cực.

Theo khảo sát của PV VietNamNet, trong tháng 8 này, nhiều mẫu xe hybrid hút khách được các hãng cũng như đại lý giảm giá mạnh nhằm tiếp tục kích cầu.

Honda CR-V e:HEV RS là một trong những mẫu xe hybrid được đánh giá cao tại thị trường Việt Nam hiện nay. Dù biến thể này không được hưởng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ như CR-V G và L từ hãng, nhưng nhiều đại lý vẫn có những chính sách riêng.