Loạt xe hot tại Triển lãm Di động Nhật Bản khiến giới mộ điệu mê mẩn

Từ sedan siêu sang, SUV địa hình cho đến xe điện cỡ nhỏ, các thương hiệu Nhật Bản đồng loạt phô diễn tầm nhìn mới về tương lai di chuyển, nơi công nghệ, thiết kế và cảm xúc cùng song hành.

Toyota Century cạnh tranh trực tiếp với Bentley và Rolls-Royce

Toyota chiếm trọn tâm điểm khi biến thương hiệu Century biểu tượng xe dành cho giới chính khách thành dòng siêu sang độc lập, cạnh tranh trực tiếp với Bentley và Rolls-Royce.

Mẫu Century Coupe Concept gây ấn tượng mạnh với thiết kế độc bản, hướng tới tầng lớp thượng lưu toàn cầu. Toyota khẳng định Century sẽ được sản xuất thủ công, “một khách – một xe”, thể hiện đỉnh cao tinh hoa Nhật Bản.

Bên cạnh đó, Century SUV Tailor Made mang khoang nội thất như một “phòng khách di động” với ghế xoay, vật liệu quý và đồng hồ kỹ nghệ tinh xảo. Đặc biệt, phiên bản thể thao Century GRMN do chính Chủ tịch Akio Toyoda sử dụng, cho thấy khả năng dung hòa giữa sự sang trọng truyền thống và hiệu suất cao.

Lexus LS Concept