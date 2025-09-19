Loạt xe gầm cao bán chạy tiếp tục giảm giá sâu, chơi 'tất tay' trong tháng 9

Tháng 9/2025 rơi gần đúng vào tháng 7 âm lịch - thời điểm thường được coi là tháng Ngâu hay tháng "cô hồn" khi tâm lý người tiêu dùng Việt có xu hướng hạn chế chi tiêu cho các tài sản lớn như ô tô. Chính vì vậy, thị trường xe đang chứng kiến cuộc đua giảm giá và ưu đãi mạnh mẽ từ nhiều hãng, không chỉ cho những mẫu "ế ẩm" mà ngay cả cho những mẫu xe bán chạy nhất thị trường.

Đây được xem là “chiến lược kích cầu”, tận dụng khoảng thời gian vốn trầm lắng để duy trì sức mua vốn đang ở mức khá, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh trong giai đoạn cuối năm - thời điểm nhu cầu thường bật tăng trở lại.

Dưới đây là một số mẫu xe gầm cao bán chạy nhưng vẫn giảm giá sâu trong tháng 9:

Mitsubishi Xpander giảm đến 100% lệ phí trước bạ

Mitsubishi Motor Việt Nam tiếp tục ưu đãi mạnh cho dòng MPV bán chạy của mình là Xpander trong tháng 9/2025 nhằm kích cầu và đẩy hàng tồn trước khi đón phiên bản nâng cấp mới.

Mitsubishi Xpander cùng Ford Ranger là hai mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất 8 tháng đầu năm 2025. Ảnh: MMV

Cụ thể, các phiên bản cao như Xpander AT Premium và AT được tặng 100% lệ phí trước bạ, kèm quà tặng với tổng giá trị tối đa lên tới 95 triệu đồng. Với mức ưu đãi này, Xpander AT Premium giảm tới 66 triệu đồng, chưa kể các quà tặng khác từ phía đại lý. Khách hàng mua Xpander AT được giảm số tiền tương đương 60 triệu đồng...

