Loạt xe dân dụng dẫn đoàn phục vụ diễu binh A80, có VF 9, Lexus LX, Land Cruiser

Trong các buổi sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, bên cạnh dàn xe pháo, khí tài quân sự, xe cảnh sát..., nhiều mẫu xe dân dụng được sử dụng làm xe dẫn đoàn thu hút sự quan tâm chú ý của người dân.

Những chiếc xe này được chỉnh sửa để phù hợp nghi lễ như sơn màu đặc trưng, lắp thêm bệ đứng, micro, loa phát thanh, giá treo cờ...

Dưới đây là danh sách các mẫu xe dân dụng dùng làm xe dẫn đoàn trong các buổi sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (A80).

Ford Ranger

Trong số các xe dùng làm xe dẫn đoàn tại lễ kỷ niệm trọng đại này, Ford Ranger có số lượng xuất hiện khá nhiều. So với phiên bản thương mại, chiếc xe này được sơn ngoại thất màu xanh lục dành cho xe quân sự.