Loạt xe 7 chỗ đua giảm giá mùa thấp điểm

Tại thị trường Việt Nam, nhóm xe đa dụng 7 chỗ, đặc biệt là các mẫu MPV cỡ nhỏ đang là một trong những phân khúc được người tiêu dùng ưa chuộng hàng đầu. Ưu điểm chính của dòng xe này là có 3 hàng ghế, không gian rộng rãi, phù hợp cho cả mục đích kinh doanh dịch vụ lẫn phục vụ gia đình.

Đây cũng là phân khúc thường xuyên được các hãng áp dụng khuyến mãi để tăng sức hút với khách hàng. Trong tháng 9 này, khi thị trường bước vào mùa thấp điểm tháng Ngâu, các hãng xe và đại lý không những duy trì mà còn tăng giá trị các gói khuyến mãi, giảm giá sâu để kích cầu.

Nổi bật trong số này là Mitsubishi Xpander - mẫu MPV bán chạy nhất từ đầu năm 2025. Cụ thể, dòng xe đa dụng Nhật Bản đang được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản AT và AT Premium. Mức giảm dành cho hai phiên bản này là 60-66 triệu đồng, giúp đưa giá xe xuống còn 538-592 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander Cross được giảm giá nhiều nhất 75 triệu đồng trong tháng 9.

Các phiên bản còn lại của Xpander được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm khoảng 28-35 triệu đồng. Trong đó, bản Xpander Cross cao nhất có giá 698 triệu đồng được hưởng ưu đãi với tổng giá trị lên đến 75 triệu đồng bao gồm cả quà tặng.