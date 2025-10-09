Loạt vi phạm của các ‘ông lớn' kinh doanh vàng từng bị thanh tra điểm mặt

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ: Công Thương, Tài chính, Công an và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẩn trương thành lập đoàn thanh tra trong ngày 9/9.

Đoàn sẽ thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của các tổ chức tín dụng (TCTD), doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh vàng; phòng, chống rửa tiền; lập, sử dụng hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động này. Phó Thủ tướng lưu ý, trường hợp phát hiện có dấu hiệu phạm pháp, cần chuyển ngay thông tin, hồ sơ sang cơ quan Công an; báo cáo Thủ tướng kết quả thanh tra trong tháng 9.

Trước đó, theo kết luận thanh tra được NHNN công bố vào cuối tháng 5/2025, các đơn vị SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, TPBank... đều có những vi phạm.

Cụ thể, Công ty SJC vi phạm về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm, hàng hóa do doanh nghiệp cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác, liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Kết quả xác minh khách hàng cho thấy có dấu hiệu Công ty SJC vi phạm quy định của pháp luật về thuế. Căn cứ quy định của pháp luật, NHNN đã có văn bản chuyển thông tin sang cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định.