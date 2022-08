Loạt vật phẩm đắt giá nhất Kpop: Chỉ vài bức ảnh đã chục triệu đồng

Một album khác của IU tiếp tục lọt vào top 10, lần này là IU Official Special Remake Vinyl Album Uaena Flower với giá chào bán 3.999,99 USD (~ 93 triệu đồng).

2. Đĩa than của Lee Soo Man

Nhà sáng lập SM Entertaiment từng là một ca sĩ nổi tiếng ở Hàn Quốc trong những năm 1980. Một bản đĩa than New Age Music 1 LP siêu hiếm kèm chữ ký của Lee Soo Man đang được bán với mức giá khó tin: 14.999 USD (~ 351 triệu đồng).

Hẳn ít ai nghĩ người chiếm 2 vị trí đầu tiên của BXH này lại là Lee Soo Man. Đứng ở vị trí đầu tiên là đĩa than New Age 2 LP năm 1989, được niêm yết với mức giá siêu khủng: 235.000 USD (~ 5,5 tỷ đồng) dù không có chữ ký kèm theo như New Age Music 1 LP.

Như Quỳnh

Theo VietNamNet