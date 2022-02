Loạt vai diễn ấn tượng trước khi qua đời của Út Khoa 'Gạo Nếp Gạo Tẻ'

Your browser does not support the video tag.

Clip Bảo Bảo trong vai Út Khoa ở tập 27 "Gạo Nếp Gạo Tẻ".

Bảo Bảo cũng từng cho biết em và nhân vật bé Khoa có nhiều điểm giống nhau. "Em rất thích nhân vật bé Khoa vì Khoa là một cậu bé ngây thơ và nhân hậu. Khoa là cậu bé tính tình khi thì già trước tuổi, lời nói hành động như người lớn, nhưng khi thì như con nít thích uống trà sữa, chơi game rất đáng yêu. Khoa cũng là đứa trẻ có ý chí, có ước mơ", Bảo Bảo bộc bạch.



Bảo Bảo và các diễn viên trong bộ phim “Gạo Nếp Gạo Tẻ”

Á - "Mặt Trời Con Ở Đâu"

Mặt Trời, Con Ở Đâu kể về hành trình chạy trốn khỏi nhóm bắt cóc và tìm đường về nhà của Á (Bảo Bảo) - một cậu nhóc bán vé số dạo. Tuy chỉ mới 9-10 tuổi nhưng Á hiểu được sự cơ cực của ba và luôn muốn san sẻ điều đó với ba mình. Dù biết là ba sẽ giận nhưng cậu vẫn chấp nhận trốn học để bán vé số với ước mơ mở cho ba một sạp trái cây để ông khỏi đạp xe đi bán.

Đây là lần đầu tiên Bảo Bảo được đóng vai chính nên em chia sẻ cũng cảm thấy có hơi sợ một chút: "Con sợ có những phân đoạn khó mình sẽ không làm tốt được. Nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ lúc đầu thôi, đến khi bấm máy, con được chú đạo diễn và mọi người tận tình chỉ dạy nên con đỡ thấy lo hơn. Á là một cậu bé lém lỉnh, đặc biệt là rất thương ba của mình. Đầu phim, Á như đứa trẻ con nhưng đến cuối phim lại rất chững chạc. Rất đáng để con học hỏi và con rất thích vai diễn lần này của mình".