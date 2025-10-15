Loạt trang trại ở Thanh Hóa bị đình trệ vì chậm đấu thầu đất công ích

Từ ruộng lầy thành trang trại tiền tỷ

Từ ngày 1/8/2024, Luật Đất đai (sửa đổi) chính thức có hiệu lực, quy định rõ: đất công ích do xã quản lý muốn tiếp tục cho thuê phải thực hiện thông qua hình thức đấu thầu công khai.

Tuy nhiên, sau hơn một năm triển khai, tại nhiều địa phương ở Thanh Hóa, quy định này vẫn “giậm chân tại chỗ” do thiếu hướng dẫn cụ thể. Hệ quả là hàng loạt hộ dân từng thuê đất công ích để phát triển kinh tế rơi vào cảnh lao đao, sản xuất bị đình trệ, chuồng trại bỏ hoang.

Ông Nguyễn Văn Hoàng (SN 1965), thôn Kim Trần Vũ, xã Hà Trung cho biết, năm 2006 gia đình ông thuê 1,5 ha đất công ích của xã để sản xuất nông nghiệp theo mô hình trang trại.