Loạt TikToker trả giá đắt vì phát ngôn miệt thị vùng miền

TikToker “Tàng Keng Ông Trùm” Lê Anh Điệp bị khởi tố

Mới đây, Công an TPHCM đã khởi tố Lê Anh Điệp (30 tuổi, trú tại Ninh Bình) – chủ tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm” về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

TikToker “Tàng Keng Ông Trùm” tại cơ quan công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản của Điệp đăng nhiều video công kích hoạt động cứu trợ đồng bào miền Bắc, đồng thời xúc phạm, kỳ thị người dân miền Nam bằng ngôn từ phản cảm. Các nội dung này bị đánh giá là có dấu hiệu kích động chia rẽ vùng miền, gây bức xúc dư luận và làm tổn hại khối đại đoàn kết dân tộc.

Cơ quan điều tra khẳng định hành vi của Điệp tạo ra tác động tiêu cực, làm méo mó tinh thần tương thân tương ái trong hoạt động thiện nguyện và ảnh hưởng đến trật tự xã hội.