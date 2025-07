Loạt tai tiếng phản cảm, những trò lố gây sốc của Ngân Baby trước khi bị bắt

Thông tin trên báo Người Lao Động, ngày 13/7, Công an phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đã bàn giao vụ việc liên quan đến Nguyễn Thị Hoàng Ngân, thường gọi là "Ngân Baby" (SN 2003, trú tại xóm Phượng Sơn, xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC01) - Công an tỉnh Nghệ An tiến hành điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Đến đây một bộ phận dân mạng rất tò mò về thân thế của cô gái này. Theo tìm hiểu, Ngân Baby sinh năm 2003, là hot girl mạng tai tiếng. Ban đầu cô thường xuyên biểu diễn tại quán bar, sau đó chuyển sang làm TikToker. Kênh TikTok của người phụ nữ này hiện có hơn 80.000 người theo dõi.

Hình ảnh Ngân Baby tại thời điểm bị bắt giữ.

Để câu kéo tương tác, cách đây 2 năm cô gái này từng đóng giả nàng tiên cá bơi lội trong bể nước để một nhóm thanh niên quay chụp, đăng ảnh lên mạng xã hội. Thù lao để thực hiện hành vi lố lăng, gây cười này là 5 triệu đồng.