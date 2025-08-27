Loạt SUV có khả năng lội nước tốt tại Việt Nam

Toyota Fortuner
Toyota Fortuner sở hữu khoảng sáng gầm xe lên tới 279 mm và khả năng lội nước khoảng 700-800 mm. Mẫu SUV này còn được trang bị các công nghệ hỗ trợ địa hình ngập lụt như hệ thống kiểm soát lực kéo chủ động A-TRC, hệ thống dẫn động 4 bánh hoặc cầu sau… giúp xe dễ dàng vượt qua những đoạn đường ngập lụt.
Toyota Land Cruiser LC300 và Land Cruiser Prado
Khi nhắc đến những mẫu SUV có khả năng vượt địa hình và lội nước tốt, không thể bỏ qua bộ đôi Toyota Land Cruiser LC300 và Land Cruiser Prado. Hai mẫu xe này có khoảng sáng gầm lần lượt là 215 và 235 mm, có thể lội nước với độ sâu 700 mm.
Bên cạnh khoảng sáng gầm cao, bộ đôi SUV này còn được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, nhiều chế độ lái địa hình cùng động cơ mạnh mẽ. Land Cruiser LC300 sử dụng động cơ V6 3.5L tăng áp cho công suất 409 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm, trong khi mẫu Prado được trang bị máy xăng 2.4L tăng áp, cho công suất 267 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm.
Ford Everest
Mẫu SUV chung nền tảng với bán tải Ranger là Ford Everest sở hữu khoảng sáng gầm 210 mm, cho khả năng lội nước sâu 800 mm ở tốc độ thấp.
Ngoài ra, Ford Everest thế hệ hiện tại đã được nâng cao bộ vi sai, hộp số và ống thông khí của hộp số phụ nhằm ngăn nước lọt vào các bộ phận chính của xe cùng với nhiều tùy chọn chế độ lái để vượt qua khu vực ngập nước tại các địa hình khác nhau.
Subaru Forester
Là một mẫu SUV cỡ C thiên về địa hình, Subaru Forester sở hữu khoảng sáng gầm xe lên tới 220 mm, mang lại khả năng lội nước mức 500 mm mà vẫn duy trì được tốc độ ổn định.
Bên cạnh đó, Subaru Forester còn được trang bị tiêu chuẩn hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng (S-AWD), giúp tăng độ bám đường và duy trì sự ổn định khi di chuyển trên các địa hình xấu hoặc thời tiết mưa lớn, ngập lụt.
Land Rover Defender và Range Rover
Ở phân khúc SUV hạng sang, Land Rover Defender là một trong những mẫu xe có khả năng lội nước tốt nhất với khoảng sáng gầm 218 mm. Thông số này có thể tăng lên thành 291 mm khi khi kích hoạt hệ thống treo khí nén, cho phép lội nước ở độ sâu lên đến 850-900 mm.
Trong khi đó, mẫu xe cùng nhà của Defender là Range Rover cũng sở hữu khả năng lội nước lên đến 900 mm nhờ khoảng sáng gầm 297 mm. Đáng chú ý, mẫu SUV hạng sang này còn được trang bị cảm biến đo mực nước gắn dưới gương cung cấp thông số mực nước sát với độ sâu tối đa mà xe có thể chịu.
Mercedes-AMG G63
Cũng trong phân khúc SUV hạng sang, không thể bỏ qua Mercedes-AMG G63 khi đề cập tới khả năng lội nước. Mẫu xe này sở hữu khoảng sáng gầm 242 mm và khả năng chịu ngập nước vào khoảng 700 mm.
Bên cạnh đó, thiết kế thân xe cứng cáp cùng động cơ V8 Bi-Turbo mạnh 557 mã lực và mô-men xoắn 850 Nm, kết hợp với hệ dẫn động 4bánh toàn thời gian 4MATIC, là những ưu điểm giúp G63 tự tin di chuyển qua địa hình ngập nước một cách dễ dàng và an toàn.
Mercedes-Benz G580
Với khoảng sáng gầm 249 mm, mẫu G580 thuần điện này có thể lội nước sâu tối đa 850 mm, cao hơn 150 mm so với mẫu G63 máy xăng.
Ngoài ra, mẫu G-Class thuần điện này còn được trang bị tính năng G-Turn, cho phép 4 bánh xe hoạt động độc lập và quay xe 360 độ tại chỗ. Bên cạnh đó còn có hệ thống lái G-Steering giúp thu nhỏ bán kính quay vòng để dễ dàng xoay xở trong các khu vực chật hẹp.
Xe điện VinFast
Theo thông tin từ VinFast, các sản phẩm ô tô điện của hãng gồm VF 5 Plus, VF e34, VF 6, VF 7, VF 8 và VF 9 đều được trang bị bộ pin lithium-ion đạt tiêu chuẩn chống nước IP67.
Đây là tiêu chuẩn giúp xe có khả năng chịu được mực nước sâu 1 mét trong tối thiểu 30 phút, nhờ đó đảm bảo an toàn khi di chuyển trong trời mưa hoặc đường ngập.
Dẫu vậy, giới chuyên gia cũng khuyến cáo người dùng không nên lạm dụng tính năng này và cần nghiêm túc tuân theo những khuyến nghị của nhà sản xuất để tránh rủi ro hỏng hóc không đáng có.
Nếu có thể, hãy tránh di chuyển qua vùng nước ngập nếu không cần thiết, đồng thời hạn chế để xe điện “ngâm” trong nước quá lâu.
Trong trường hợp bắt buộc phải lội nước, chủ ô tô điện cần sớm đưa xe đến các garage để kiểm tra để nhận được những đánh giá từ đội ngũ kỹ thuật có chuyên môn để đảm bảo xe không bị hư hỏng sau ngập nước.