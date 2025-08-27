Loạt SUV có khả năng lội nước tốt tại Việt Nam

Toyota Fortuner

Toyota Fortuner sở hữu khoảng sáng gầm xe lên tới 279 mm và khả năng lội nước khoảng 700-800 mm. Mẫu SUV này còn được trang bị các công nghệ hỗ trợ địa hình ngập lụt như hệ thống kiểm soát lực kéo chủ động A-TRC, hệ thống dẫn động 4 bánh hoặc cầu sau… giúp xe dễ dàng vượt qua những đoạn đường ngập lụt.

Toyota Land Cruiser LC300 và Land Cruiser Prado

Khi nhắc đến những mẫu SUV có khả năng vượt địa hình và lội nước tốt, không thể bỏ qua bộ đôi Toyota Land Cruiser LC300 và Land Cruiser Prado. Hai mẫu xe này có khoảng sáng gầm lần lượt là 215 và 235 mm, có thể lội nước với độ sâu 700 mm.

Bên cạnh khoảng sáng gầm cao, bộ đôi SUV này còn được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, nhiều chế độ lái địa hình cùng động cơ mạnh mẽ. Land Cruiser LC300 sử dụng động cơ V6 3.5L tăng áp cho công suất 409 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm, trong khi mẫu Prado được trang bị máy xăng 2.4L tăng áp, cho công suất 267 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm.

Ford Everest

Mẫu SUV chung nền tảng với bán tải Ranger là Ford Everest sở hữu khoảng sáng gầm 210 mm, cho khả năng lội nước sâu 800 mm ở tốc độ thấp.