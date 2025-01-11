Loạt smartphone mới pin dùng cả ngày tại thị trường Việt Nam

Những mẫu smartphone mới này có điểm chung là sử dụng công nghệ pin mới, dung lượng cao và giá thành thuộc phân khúc giá rẻ, tầm trung đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng nhất là trong dịp mua sắm cuối năm.
HONOR X7d đạt chứng nhận SGS Premium Performance về khả năng chống rơi và chịu va đập, có thể chịu được cú rơi từ độ cao tới 2 mét. Thiết bị được thiết kế theo cấu trúc “áo giáp tê giác”, kết hợp kiến trúc giảm chấn đa lớp và hệ thống phân tán lực thông minh, giúp hạn chế tối đa hư hỏng khi va chạm trong quá trình sử dụng hàng ngày.
Ngoài ra, chuẩn kháng nước IP65 giúp HONOR X7d chống lại bụi bẩn, tia nước bắn hoặc nước rửa trong sinh hoạt thường nhật. Thiết bị vẫn hoạt động ổn định sau khi ngâm nước sâu 0,5 mét trong 1 phút, đồng thời hỗ trợ cảm ứng mượt mà kể cả khi tay ướt hoặc dính dầu, mang đến trải nghiệm liền mạch trong mọi điều kiện môi trường.
Không chỉ nổi bật về độ bền, HONOR X7d còn có viên pin kép dung lượng 6.500mAh, mang lại thời lượng sử dụng dài nhất trong phân khúc cùng độ bền lên tới 5 năm. Cấu trúc hai cell độc lập giúp sạc nhanh hơn, tuổi thọ cao hơn và an toàn hơn, đồng thời được tích hợp hệ thống giám sát nhiệt độ đa điểm, đảm bảo hoạt động ổn định trong dải nhiệt từ -20°C đến 55°C. Nhờ đó, thiết bị vẫn vận hành mượt mà ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.
HONOR X7d vận hành trên nền tảng MagicOS 9.0 (dựa trên Android), mang đến trải nghiệm mượt mà, hiện đại và thông minh hơn. Hệ thống này được tích hợp trợ lý AI Google Gemini, cho phép người dùng tương tác tự nhiên hơn thông qua giọng nói, văn bản hoặc hình ảnh. Nhờ sự kết hợp giữa MagicOS và Gemini, HONOR X7d không chỉ tối ưu hiệu suất và quản lý đa nhiệm, mà còn mang đến trải nghiệm AI toàn diện, hỗ trợ người dùng trong cả công việc lẫn giải trí hàng ngày.
HONOR X7d được trang bị camera chính 108MP Ultra-Clear, mang đến khả năng chụp ảnh chi tiết và sáng rõ trong mọi điều kiện ánh sáng. Cụm camera hỗ trợ zoom 3x không mất chi tiết cùng ba chế độ chân dung thông minh (1x Toàn cảnh, 2x Không gian, 3x Cận cảnh), giúp người dùng dễ dàng ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng ở mọi góc độ. Các công cụ AI như Xoá Vật Thể AI; Xóa Phản Chiếu AI,.. giúp xử lý ảnh nhanh chóng, chuyên nghiệp ngay trên thiết bị.
HONOR X7d 4G (8GB + 256GB) có giá chính thức là 5,69 triệu đồng, HONOR X7d 5G (8GB + 256GB) có giá chính thức 7,09 triệu đồng.
Dòng sản phẩm này nổi bật với dung lượng pin lớn - lên đến 7.000 mAh (cho phiên bản 4G) và 6.500 mAh (cho phiên bản 5G), đi kèm công nghệ sạc nhanh SUPERVOOC 80W, cùng chứng nhận độ bền chuẩn quân đội giúp người dùng có thể sử dụng cả ngày mà không lo hết pin.
OPPO A6 Pro Series có thể phát video YouTube HD liên tục trong 20 giờ, đàm thoại liên tục hơn 58 giờ và gọi thoại WhatsApp tới 27 giờ, bảo đảm thời lượng sử dụng luôn dư dả suốt cả ngày.
Thiết bị đạt chuẩn kháng nước và bụi IP66/IP68/IP69 đem đến khả năng chống lại nhiều loại chất lỏng, đồng thời ngăn chặn sự xâm nhập của bụi bẩn trong môi trường khắc nghiệt.
Bên cạnh đó, OPPO A6 Pro còn sở hữu màn hình AMOLED 120Hz và được tối ưu hiệu năng bởi thuật toán Trinity Engine trên hệ điều hành ColorOS 15 nhằm bảo đảm mọi tác vụ từ làm việc, giải trí đến chơi game đều mượt mà, nhanh chóng.
OPPO A6 Pro Series có giá khởi điểm là 7,49 triệu đồng tại thị trường Việt Nam.
Redmi 15C là một trong những “tân binh”vừa gia nhập tại thị trường Việt Nam. Đây là dòng smartphone phổ thông mới nhất của hãng, nổi bật với hàng loạt nâng cấp đáng giá về pin, màn hình, camera và khả năng sạc nhanh, hướng tới người dùng trẻ tìm kiếm một thiết bị bền bỉ, hiệu năng tốt trong tầm giá dễ tiếp cận.
Redmi 15C bền bỉ với chuẩn kháng nước, chống bụi IP64 người dùng yên tâm sử dụng trong các môi trường khác nhau. Thiết bị còn tích hợp đầy đủ các cổng kết nối và tính năng tiện dụng như cảm biến vân tay ở cạnh bên, cổng âm thanh 3,5mm, loa ngoài công suất lớn, kết nối Bluetooth 5.4 và NFC.
Redmi 15C được trang bị vi xử lý MediaTek Helio G81 Ultra 8 nhân mang đến hiệu năng ổn định và mượt mà trong hầu hết các tác vụ hàng ngày từ lướt web, xem video cho đến chơi game nhẹ. Redmi 15C hỗ trợ tính năng mở rộng RAM thông minh giúp nâng tổng dung lượng RAM lên đến 16GB.
Điểm nổi bật ở máy nằm ở viên pin 6.000 mAh mang lại thời lượng sử dụng lên đến hơn 2 ngày chỉ sau một lần sạc. Công nghệ sạc nhanh 33W giúp nạp 50% pin chỉ trong vòng 31 phút giúp người dùng giảm thiểu thời gian chờ đợi. Nhờ viên pin lớn và công nghệ sạc nhanh mang đến sự yên tâm cho người dùng trong những chuyến đi dài.
POCO M7 ra mắt tại Việt Nam với pin Silicon Carbon 7.000mAh, màn hình 6,9 inch FHD+ 144Hz, thiết kế trẻ trung và hiệu năng mượt mà, giá chỉ từ 4,29 triệu đồng.
POCO vừa giới thiệu mẫu smartphone mới POCO M7 tại thị trường Việt Nam. Thiết bị nổi bật với viên pin Silicon Carbon dung lượng “khủng” 7.000mAh, màn hình 6,9 inch FHD+ cùng tần số quét 144Hz, thiết kế trẻ trung và hiệu năng mượt mà.
POCO M7 được trang bị viên pin dung lượng lớn nhất trong dòng M Series, đạt tới 7.000mAh, giúp thiết bị hoạt động liên tục lên tới 2 ngày chỉ sau một lần sạc. Pin sử dụng công nghệ Silicon Carbon, giữ thân máy gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo tuổi thọ lâu dài, duy trì trên 80% dung lượng sau 1.600 chu kỳ sạc xả.
Thiết bị còn hỗ trợ công nghệ Battery Health 4.0 tối ưu quá trình sạc, sạc nhanh 33W, đồng thời cho phép sạc ngược 18W để dùng POCO M7 làm pin dự phòng cho các thiết bị khác – tính năng hiếm thấy trong phân khúc giá.
POCO M7 sở hữu màn hình lớn nhất phân khúc 6,9 inch, độ phân giải FHD+ cùng công nghệ AdaptiveSync điều chỉnh tần số quét tối đa 144Hz. Màn hình đạt 3 chứng nhận bảo vệ mắt TÜV Rheinland, giảm ánh sáng xanh và nhấp nháy, bảo vệ sức khỏe người dùng.
Sở hữu viên pin lên đến 7000mAh, sạc nhanh 45W, khả năng kháng nước IP69 Pro cùng bộ đôi Chế Độ AI Ngoài Trời và AI Edit Genie, realme C85 Series giúp người dùng sử dụng mọi tính năng thoải mái cả ngày.
realme C85 Series có viên pin 7000mAh – viên pin có dung lượng lớn nhất từng xuất hiện trên dòng C, cho phép người dùng thoải mái sử dụng cả ngày dài mà vẫn còn tới 50% năng lượng vào cuối ngày.
Nhờ sạc nhanh 45W, người dùng có thể nhanh chóng khôi phục năng lượng cho thiết bị, đảm bảo trải nghiệm liền mạch trong học tập, làm việc và giải trí. AI tiết kiệm pin hỗ trợ tối ưu hóa mức tiêu thụ điện năng, giúp tăng thêm hiệu suất tương đương 400mAh cho mỗi chu kỳ sạc.
realme C85 Series còn hỗ trợ sạc ngược lên đến 10W, cho phép người dùng chia sẻ nguồn pin cho các thiết bị khác hoặc “cứu nguy” cho bạn bè khi cần thiết – biến chiếc smartphone thành “trạm năng lượng di động” hữu ích và linh hoạt, sẵn sàng cho mọi tình huống.
realme C85 5G được trang bị chip Dimensity 6300 5G, với RAM mở rộng lên đến 24GB và ROM lên đến 256GB. Thiết bị sở hữu màn hình 144Hz với độ sáng tối đa 1.200 nit, hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng gắt – lý tưởng cho trải nghiệm ngoài trời và kết nối tốc độ cao.
Trong khi đó, realme C85 Pro sử dụng vi xử lý Snapdragon 685 4G, bộ nhớ lên tới 256GB và màn hình AMOLED 120Hz đạt độ sáng tối đa lên đến 4.000 nit, mang lại hình ảnh sống động, sắc nét trong mọi điều kiện ánh sáng.
realme C85 Series có mức giá chỉ từ 6, 49 triệu đồng.
vivo V60 Lite 5G là lựa chọn phù hợp cho người dùng trẻ ưa thiết kế hiện đại, thích chơi game, xem phim và sử dụng đa nhiệm trong thời gian dài. Với chip Dimensity 7360 Turbo và pin 6.500mAh sạc nhanh 90W, máy cho hiệu năng ổn định và thời lượng pin đáng tin cậy trong phân khúc.
vivo V60 Lite 5G được trang bị màn hình AMOLED kích thước 6,77 inch, độ phân giải Full HD+ (2.392 x 1.080 pixel). Màn hình này hỗ trợ tần số quét 120Hz, giúp thao tác vuốt chạm trở nên mượt mà hơn, đặc biệt khi chơi game hay lướt web.
vivo V60 Lite 5G được trang bị bộ xử lý Mediatek Dimensity 7360 Turbo, dung lượng RAM tùy chọn 8/12GB tương ứng với bộ nhớ lưu trữ 256/512GB. Máy cũng hỗ trợ công nghệ cho phép mở rộng tối đa 12GB RAM để phục vụ cho mục đích chạy đa nhiệm nhiều ứng dụng.
Điểm nhấn đặc biệt trên V60 Lite 5G nằm ở viên pin BlueVolt có dung lượng lớn 6.500mAh. Mức dung lượng pin này cao hơn 15-30% so với phần lớn đối thủ trong cùng phân khúc. Bên cạnh đó, máy cũng được trang bị công nghệ sạc siêu tốc với công suất 90W cho phép sạc 50% trong khoảng thời gian 20 phút.
Công nghệ BlueVolt còn giúp gia tăng độ bền cell pin đến 5 năm, giảm nhiệt khi sạc. Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ tính năng sạc ngược, cho phép người dùng sử dụng máy giống như một viên pin dự phòng để sạc cho các sản phẩm khác.
vivo V60 Lite 5G được bán ra tại thị trường Việt Nam với mức giá từ 10,5 triệu đồng.