Loạt smartphone mới pin dùng cả ngày tại thị trường Việt Nam

Những mẫu smartphone mới này có điểm chung là sử dụng công nghệ pin mới, dung lượng cao và giá thành thuộc phân khúc giá rẻ, tầm trung đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng nhất là trong dịp mua sắm cuối năm.

HONOR X7d đạt chứng nhận SGS Premium Performance về khả năng chống rơi và chịu va đập, có thể chịu được cú rơi từ độ cao tới 2 mét. Thiết bị được thiết kế theo cấu trúc “áo giáp tê giác”, kết hợp kiến trúc giảm chấn đa lớp và hệ thống phân tán lực thông minh, giúp hạn chế tối đa hư hỏng khi va chạm trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Ngoài ra, chuẩn kháng nước IP65 giúp HONOR X7d chống lại bụi bẩn, tia nước bắn hoặc nước rửa trong sinh hoạt thường nhật. Thiết bị vẫn hoạt động ổn định sau khi ngâm nước sâu 0,5 mét trong 1 phút, đồng thời hỗ trợ cảm ứng mượt mà kể cả khi tay ướt hoặc dính dầu, mang đến trải nghiệm liền mạch trong mọi điều kiện môi trường.

Không chỉ nổi bật về độ bền, HONOR X7d còn có viên pin kép dung lượng 6.500mAh, mang lại thời lượng sử dụng dài nhất trong phân khúc cùng độ bền lên tới 5 năm. Cấu trúc hai cell độc lập giúp sạc nhanh hơn, tuổi thọ cao hơn và an toàn hơn, đồng thời được tích hợp hệ thống giám sát nhiệt độ đa điểm, đảm bảo hoạt động ổn định trong dải nhiệt từ -20°C đến 55°C. Nhờ đó, thiết bị vẫn vận hành mượt mà ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.

HONOR X7d vận hành trên nền tảng MagicOS 9.0 (dựa trên Android), mang đến trải nghiệm mượt mà, hiện đại và thông minh hơn. Hệ thống này được tích hợp trợ lý AI Google Gemini, cho phép người dùng tương tác tự nhiên hơn thông qua giọng nói, văn bản hoặc hình ảnh. Nhờ sự kết hợp giữa MagicOS và Gemini, HONOR X7d không chỉ tối ưu hiệu suất và quản lý đa nhiệm, mà còn mang đến trải nghiệm AI toàn diện, hỗ trợ người dùng trong cả công việc lẫn giải trí hàng ngày.

HONOR X7d được trang bị camera chính 108MP Ultra-Clear, mang đến khả năng chụp ảnh chi tiết và sáng rõ trong mọi điều kiện ánh sáng. Cụm camera hỗ trợ zoom 3x không mất chi tiết cùng ba chế độ chân dung thông minh (1x Toàn cảnh, 2x Không gian, 3x Cận cảnh), giúp người dùng dễ dàng ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng ở mọi góc độ. Các công cụ AI như Xoá Vật Thể AI; Xóa Phản Chiếu AI,.. giúp xử lý ảnh nhanh chóng, chuyên nghiệp ngay trên thiết bị.

HONOR X7d 4G (8GB + 256GB) có giá chính thức là 5,69 triệu đồng, HONOR X7d 5G (8GB + 256GB) có giá chính thức 7,09 triệu đồng.

OPPO A6 Pro Series

OPPO A6 Pro Series có thể phát video YouTube HD liên tục trong 20 giờ, đàm thoại liên tục hơn 58 giờ và gọi thoại WhatsApp tới 27 giờ.

Dòng sản phẩm này nổi bật với dung lượng pin lớn - lên đến 7.000 mAh (cho phiên bản 4G) và 6.500 mAh (cho phiên bản 5G), đi kèm công nghệ sạc nhanh SUPERVOOC 80W, cùng chứng nhận độ bền chuẩn quân đội giúp người dùng có thể sử dụng cả ngày mà không lo hết pin.