Loạt siêu xe từng của CEO Tống Đông Khuê, chiếc đắt nhất gần 20 tỷ

Ngày 15/10, TAND TP HCM vừa công bố bản án phúc thẩm vụ kiện đòi tài sản giữa nguyên đơn Đoàn Thảo Nhi (31 tuổi) và bị đơn Tống Đông Khuê (CEO Tống Đông Khuê, 26 tuổi, ngụ Bình Dương cũ). Theo đó, HĐXX bác đơn kháng cáo của bị đơn, buộc Khuê phải trả cho nguyên đơn gần 44 tỷ đồng đã vay mượn từ năm 2020-2022, thời gian 2 người có quan hệ tình cảm và đã tổ chức đính hôn (chưa đăng ký kết hôn).

Nguyên đơn cho biết, bạn trai nhiều lần nhờ vay giúp để mua nhiều xe sang đánh bóng tên tuổi, có mối quan hệ dễ dàng làm ăn. Tổng cộng, số tiền Nhi chuyển cho Khuê vay lên tới 106,8 tỷ đồng, sau đó Khuê đã trả hơn 46 tỷ đồng. Trong quá trình kiện tụng, Nhi chỉ yêu cầu Khuê trả số tiền gốc gần 44 tỷ đồng.

Tống Đông Khuê từ lâu được biết đến là CEO của công ty truyền thông và thú chơi siêu xe đắt tiền, nổi tiếng với gần 180.000 người theo dõi trên Facebook và khoảng 67.000 người theo dõi trên Instagram. Anh còn là người sáng lập Vietnam Drift Club và thường xuyên tham gia các giải đấu drift xe.

Dưới đây là danh sách những siêu xe, xe siêu sang từng qua tay đại gia này, trong đó có nhiều siêu xe hàng hiếm tại Việt Nam.

1. McLaren 720S

Trong số những mẫu xe sang, siêu xe mà vị CEO trẻ tuổi từng sở hữu, chiếc McLaren 720S có giá trị lớn nhất. Theo tìm hiểu của báo VietNamNet, xe được mua lại từ một đại gia lan đột biến ở Bình Dương, có giá gần 20 tỷ đồng và từng được Tống Đông Khuê sử dụng làm xe hoa đón bạn gái Thảo Nhi trong đám hỏi vào cuối năm 2021.