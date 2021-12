Loạt sao Việt bị 'mổ xẻ' nhiều nhất năm

Nổi tiếng khi còn khá trẻ khiến Angela Phương Trinh dần bị sa ngã. Bước qua tuổi dậy thì, cô bất ngờ "nổi loạn", theo đuổi phong cách gợi cảm. Từ một cô bé dễ thương, ngoan hiền, đáng yêu, diễn viên Người mẹ nhí bỗng ăn mặc mát mẻ, hở bạo khiến nhiều fan khó lòng chấp nhận. Từ đó, sự nghiệp của diễn viên sinh năm 1995 chao đảo vì liên tục vướng phải scandal.

Sau những giông tố của tuổi trẻ, năm 2015, khi tròn 20 tuổi, Angela Phương Trinh bất ngờ tuyên bố rời xa ánh hào quang của showbiz, hướng về Phật pháp để chiêm nghiệm lại bản thân. Angela Phương Trinh thường xuyên mặc áo lam, ăn chay trường, niệm Phật mỗi ngày và tham gia các hoạt động ở nhà chùa.

Sau chuỗi ngày bình yên, Angela Phương Trinh lại khiến khán giả “dậy sóng” khi bị Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội. Cụ thể, nữ diễn viên đăng thông tin chưa có cơ sở khoa học chứng mình về việc chữa trị Covid-19 bằng giun đất.

Với nghệ sĩ nổi tiếng, những chia sẻ của họ nếu đúng sẽ giúp ích cho rất nhiều người. Ngược lại, nó cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng và lòng tin của khán giả dành cho mình. Vậy nên, người xưa có câu "biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe" hoàn cảnh nào cũng đúng.

Ngân An