Loạt sao nữ có nhan sắc mà bất cứ ai nhìn vào đều phải thốt lên “búp bê sống là có thật sao”.

Thành viên của G-Friend sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu, đúng chuẩn bạn gái trong mơ. Từ khi làm mới bản thân bằng kiểu tóc ngang vai, visual của Eunha như được nâng lên một tầm cao mới. Nhiều người cho rằng trông Eunha hệt như búp bê bởi khuôn mặt bầu bĩnh, đôi môi nhỏ xinh cùng cặp mắt to tròn.

Mỗi lần xuất hiện trước công chúng là một lần Irene “gieo thương nhớ” thành công.

2. Lisa (BLACK PINK)

Từ khi debut cho đến nay, nhan sắc của cô út BLACK PINK luôn được khen ngợi hết lời. Đôi mắt to tròn long lanh, vóc dáng cao ráo, thân hình “chuẩn khỏi bàn” cùng mái tóc thẳng dài khiến Lisa trông không khác gì búp bê Barbie ngoài đời thật.

Mọi đường nét trên gương mặt Lisa gần như là hoàn hảo. Dù là ánh mắt, thụ cười cho đến góc nghiêng thì nữ thần tượng vẫn có khả năng chiếm trọn mọi ánh nhìn.

Đâu chỉ có khuôn mặt, đôi chân “cực phẩm”, vòng eo con kiến của Lisa càng khiến cô nàng trông phi thực hơn.

1. YooA (Oh My Girl)

Đứng đầu danh sách những sao nữ trông hệt như búp bê ngoài đời thực là YooA của Oh My Girl. Dù không phải là cái tên quá nổi trội nhưng mỗi khi bàn luận về vẻ ngoài như búp bê của idol nữ, YooA luôn là người được nhắc đến nhiều hơn cả. Gương mặt nhỏ, đôi mắt to cùng đôi môi dày là vũ khí giúp nữ thần tượng “hạ gục” bất kỳ ai.

YooA quyến rũ hút hồn nhờ nhan sắc nổi trội cùng khả năng vũ đạo siêu đỉnh.

Chiều cao thực tế của YooA là 1m60 nhưng không hiểu lí do vì sao mà cô nàng trông cao hơn thế rất nhiều lần.

Quả là không đùa được với nhan sắc của dàn búp bê sống xứ Hàn. Ngắm qua ảnh thôi đã rung rinh thế này rồi thì khi nhìn ngắm những nhan sắc này ngoài đời thực không biết còn sốc đến mức nào.

Theo bạn, trong số những cái tên ở trên thì ai là người sở hữu vẻ ngoài giống búp bê nhất? Hãy chia sẻ cùng chúng tôi nhé!