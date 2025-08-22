Loạt ồn ào khó chấp nhận khiến rapper Negav bị khán giả quay lưng

Những ngày qua, rapper Negav - một trong những nghệ sĩ nổi bật tại chương trình Anh trai say hi trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Từng là cái tên được yêu mến, nhưng loạt scandal nhanh chóng khiến hình tượng của nam ca sĩ sụp đổ trong mắt công chúng.

Tháng 9/2024, khi trình diễn tại concert trước hơn 20 nghìn khán giả, Negav có lời nhắn phấn khích gửi tới mẹ: "Khi đứng đây, em muốn nói chuyện với mẹ em. Mẹ ơi, mẹ thấy chưa? Mẹ thấy quyết định cho con nghỉ học đúng chưa?".

Negav gây phẫn nộ vì có nhiều phát ngôn lệch chuẩn.

Câu nói của anh lập tức tạo nên làn sóng phản đối trên mạng xã hội. Cùng với sự việc nói trên, loạt phát ngôn trong quá khứ của Negav cũng bị đăng tải lại, trong đó có việc anh là quản trị viên của một nhóm trên mạng xã hội, chứa các nội dung nhạy cảm, mang yếu tố dung tục. Tại nhóm này, Negav không ít lần sử dụng ngôn từ tục tĩu, thậm chí mang hình ảnh của các nghệ sĩ trong showbiz ra đùa giỡn.

Ngay sau đó, Negav phải gửi lời xin lỗi trên trang cá nhân. Anh viết: "Tôi là Negav, những ngày vừa qua tôi đang sống trong những cảm xúc rất tệ. Tôi suy nghĩ rất nhiều về những điều đã khiến cho rất nhiều người thất vọng.