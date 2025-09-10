Loạt ô tô 'tan nát' sau khi nổi lên từ bùn lầy ở Thái Nguyên

Sáng 9/10, nước lũ tại phường Phan Đình Phùng (Thái Nguyên) đã rút khá nhiều. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm ngập sâu trên 2m.

Hàng loạt xế hộp bắt đầu lộ ra sau hơn 3 ngày bị chìm nghỉm dưới đáy, xung quanh xe bùn đất bám chặt.

Gần 50 chiếc xe hơi của người dân thuộc tổ 26, phường Phan Đình Phùng được di chuyển lên các tuyến đường hoặc kho bãi ở vị trí cao để tránh ngập. Tuy nhiên, do bị ngập sâu 3 mét, tất cả đều nằm dưới đáy "sông".