Loạt ô tô mới xuất hiện tại Việt Nam

Mitsubishi Destinator

Sau khi ra mắt tại Indonesia vào tháng 7, mẫu Mitsubishi Destinator mới đây đã được bắt gặp tại nước ta.Trước đó khi đem bản concept về nước hồi tháng 6, Mitsubishi Việt Nam cho biết có kế hoạch bán ra mẫu Destinator ở thị trường trong nước vào cuối năm 2025.

Là một mẫu SUV hạng C nhưng Destinator sở hữu chiều dài cơ sở 2.815 mm, tương đương với một số xe hạng trên. Điều này giúp mẫu xe của Mitsubishi có khoang cabin rộng rãi, được hãng mô tả là ngồi thoải mái ở cả 3 hàng ghế.

Được định hướng là một chiếc xe gia đình, bên trong của Destinator được trang bị nhiều hộc để đồ, bàn gập sau lưng ghế trước, cổng sạc cho từng hàng ghế, hai hàng ghế sau có thể gập linh hoạt để tăng dung tích khoang hành lý.

Mitsubishi Xpander 2025

Vào cuối tháng 8, lô xe Mitsubishi Xpander bản facelift được bắt gặp trên xe chuyên chở tại Việt Nam.

Ngoài ra, trong bảng đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tháng 8 cũng có sự xuất hiện của Xpander và một số bộ phận của Xpander Cross mới. Đây có thể là những dấu hiệu cho thấy mẫu MPV này sẽ sớm được giới thiệu tới khách hàng Việt Nam trong thời gian tới.