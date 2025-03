Loạt ô tô mới ra mắt Việt Nam trong tháng 3

Các phiên bản còn lại vẫn dùng động cơ boxer 3.0L, sản sinh công suất 473 mã lực, mô-men xoắn cực đại 530 Nm, đi kèm hộp số PDK ly hợp kép 8 cấp. Riêng bản Carrera T sử dụng hộp số sàn 6 cấp kết hợp động cơ 3.0L tăng áp kép, sản sinh công suất 388 mã lực và mô-men xoắn 530 Nm.

MG G50

Sau khi được trưng bày tại triển lãm VMS 2024, mẫu MPV MG G50 đã được hãng mở bán chính thức tại Việt Nam từ 29/3. Xe có ba phiên bản, gồm MT COM (559 triệu đồng), AT DEL (689 triệu đồng) và AT LUX (749 triệu đồng).

MG G50 được định vị ở phân khúc MPV cỡ trung, cạnh tranh với Toyota Innova Cross và Hyundai Custin. Xe có ngoại hình vuông vức, đặc biệt là ở phần nóc và đuôi xe, giúp đem lại không gian thoải mái cho hành khách bên trong cabin.

Tất cả các phiên bản của MG G50 đều sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5 với công suất 169 mã lực, mô-men xoắn 258 Nm. Đi kèm là hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 7 cấp ly hợp kép ướt tùy theo phiên bản.

Trong đó, bản số sàn có trang bị tiện ích ở mức cơ bản gồm ghế nỉ, hệ thống radio, vô-lăng không kèm các phím chức năng, 2 túi khí và cắt một số tính năng an toàn. Mục đích nhằm giảm chi phí, hướng tới nhóm khách hàng mua xe để kinh doanh dịch vụ vận tải.