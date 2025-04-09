Loạt ô tô hybrid tiết kiệm nhiên liệu nhất tại Việt Nam

Những mẫu xe hybrid tiết kiệm nhiên liệu nhất tại Việt Nam hiện nay chủ yếu đến từ Nhật Bản, nổi bật với những cái tên của thương hiệu Toyota và Honda.
THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN
Hotline: 0934 036 286
Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.
Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018
Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN
Liên hệ quảng cáo:
POWERED BY
ONECMS - A PRODUCT OF
NEKO