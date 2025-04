Loạt nhà ở xã hội phía Nam ra hàng trong quý II/2025; Tìm nguyên nhân tăng giá nhà

Gần 13 năm kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, Dự án Khu dân cư Phú Thuận (quận 7, TP.HCM) do Công ty cổ phần Đầu tư Anh Tuấn làm chủ đầu tư đến nay vẫn chưa thể hoàn tất nghĩa vụ tài chính để triển khai tiếp, dù doanh nghiệp nhiều lần chủ động xúc tiến các thủ tục. Nguyên nhân không phải do thiếu phương pháp định giá đất, mà ở những vướng mắc hành chính kéo dài và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng.

Cử tri xã Cát Hải, huyện Phù Cát phản ánh, thời gian qua, trên địa bàn xã Cát Hải có nhiều dự án đầu tư du lịch nhưng vẫn chưa có dự án nào hoàn thành để đưa vào khai thác hiệu quả. Cụ thể, Dự án Cát Hải Bay đã giải phóng mặt bằng sạch gần 100 ha nhưng khu vực này lâu nay cũng dừng thi công…, đã gây lãng phí nguồn tài nguyên, nguồn lực xã hội.

UBND tỉnh Bình Định phản hồi, Dự án Khu Nghỉ dưỡng cao cấp Cát Hải Bay (tên gọi cũ là Dự án Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội) do Công ty cổ phần Du lịch và Khách sạn Việt - Mỹ làm chủ đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 11/12/2006, thay đổi lần thứ tư ngày 10/8/2022.

Dự án được triển khai trên quy mô diện tích 236,16 ha tại thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải, huyện Phù Cát; tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 6.035 tỷ đồng; tiến độ đầu tư từ năm 2007 - 2028.

Tính đến ngày 10/4/2025, chủ đầu tư đã hoàn tất 4 căn biệt thự mẫu tại khu biệt thự đồi 2; đang triển khai 48 móng căn biệt thự.

Tuy nhiên, do có sự sai khác của quy hoạch chi tiết so với Quy hoạch chung Khu kinh tế Nhơn Hội nên Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án - giai đoạn 1A chưa được Cục Quản lý hoạt động xây dựng thẩm định.

Do đó, chủ đầu tư đã tạm dừng thi công do vướng về pháp lý. Hiện nay, Ban Quản lý Khu kinh tế đang phối hợp thực hiện các thủ tục điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Khu kinh tế nhằm tháo gỡ các vướng mắc để chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án.

Được biết, ngày 4/4/2025 tại Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đã chủ trì Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội đến năm 2050).

Những dự án bất động sản ở Quảng Nam được phép chuyển nhượng

Sở Xây dựng Quảng Nam vừa có thông báo về danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản đủ điều kiện được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân xây dựng nhà ở.

Trong đó, các dự án đủ điều kiện đối với đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân xây dựng nhà ở, gồm: Khu dân cư An Phú (TP. Tam Kỳ) do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Quảng Nam làm chủ đầu tư; Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị thương mại dịch vụ Bắc Hội An (thị xã Điện Bàn) do Công ty TNHH Phát triển đô thị Bắc Hội An làm chủ đầu tư.

Nhiều dự án bất động sản ở Quảng Nam đủ điều kiện được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân xây dựng nhà ở.



Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Tam Quang (giai đoạn 4), thị trấn Núi Thành (ở huyện Núi Thành) do Công ty TNHH Kinh doanh Địa ốc Vạn Kim làm chủ đầu tư; Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư và dịch vụ Cầu Hưng Lai Nghi (giai đoạn 1) (ở thị xã Điện Bàn) do Công ty cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt làm chủ đầu tư; Dự án Khu phố chợ Chiên Đàn (ở huyện Phú Ninh) do Công ty cổ phần địa ốc Newland Quảng Nam làm chủ đầu tư.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thành Hà, phân khu 1 tại phường Thanh Hà, TP. Hội An (đợt 1) do Công ty cổ phần Tập đoàn Royal Capital (trước đây là CTCP Tập đoàn Hoàng gia Hội An) làm chủ đầu tư; Dự án Khu dân cư thương mại dịch vụ Phong Nhị (thị xã Điện Bàn) do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Dịch vụ QHB làm chủ đầu tư.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 2 (ở huyện Núi Thành) do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển FVGLAND làm chủ đầu tư; Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu phố chợ Điện Nam Bắc tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc và Khu đô thị Ngọc Dương Riverside mở rộng (thị xã Điện Bàn) đều do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Đất Quảng - Quảng Nam làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, đối với các dự án nhà ở, công trình xây dựng đủ điều kiện được đưa vào sử dụng để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng, gồm: Dự án Khu dân cư thương mại dịch vụ Phong Nhị (thị xã Điện Bàn) do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Dịch vụ QHB làm chủ đầu tư; Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà và Khu đô thị Võng Nhi (ở TP. Hội An) đều do Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An.

Bên cạnh đó, Khu đô thị thương mại dịch vụ Bắc Hội An (TP. Hội An) do Công ty TNHH Phát triển đô thị Bắc Hội An làm chủ đầu tư; Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 2 (huyện Núi Thành) do Công ty CP Đầu tư và Phát triển FVGLAND làm chủ đầu tư; Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư An Phú (TP. Tam Kỳ) do Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Quảng Nam làm chủ đầu tư.