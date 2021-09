Loạt người tình màn ảnh toàn soái ca của Phương Oanh

Năm ngoái, cặp đôi tiếp tục tái ngộ màn ảnh lần thứ 3 trong bộ phim Những ngày không quên với nhiều câu chuyện dở khóc dở cười khi Uyên lên thành phố đúng giai đoạn giãn cách đầu tiên vì dịch Covid.

Phương Oanh và Thanh Sơn trong 'Nàng dâu order'.

Ngoài ra, Phương Oanh từng đóng chung với Thanh Sơn trong Nàng dâu order. Trong phim này, Phương Oanh đảm nhiệm vai Vy - người yêu cũ từng lừa Phong (Thanh Sơn) rồi lại kiếm cớ quay lại phá vỡ hôn nhân của anh với vợ mới cưới. Tuy nhiên trong phim này, Phương Oanh và Thanh Sơn không có nhiều cảnh chung với nhau và những phân đoạn có hai người xuất hiện chủ yếu là cãi vã. Mặc dù vậy khán giả vẫn mong một ngày Phương Oanh sẽ có vai dài hơi với nam diễn viên sinh năm 1991.

Phương Oanh và Mạnh Trường trong Hương vị tình thân

Quỳnh An