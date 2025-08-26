Loạt ngân hàng vừa tăng lãi suất cho vay

Theo thống kê của VietNamNet, nhóm các ngân hàng tăng lãi suất cho vay bình quân trong tháng 7/2025 so với tháng trước đó lần lượt gồm: PGBank (tăng 0,42%/năm), Sacombank (tăng 0,32%/năm), BVBank (tăng 0,18%/năm), OCB (tăng 0,14%/năm), Viet A Bank (tăng 0,13%/năm), MB (tăng 0,02%/năm) và SCB (tăng 0,01%/năm).

Đáng chú ý, PGBank và Sacombank là hai ngân hàng có chênh lệch lãi suất giữa cho vay và huy động bình quân thấp nhất trong số 7 ngân hàng kể trên.

PGBank, ngân hàng ghi nhận mức tăng lãi suất cho vay bình quân mạnh nhất trong tháng 7, công bố lãi suất cho vay bình quân tại mức 7,52%/năm. Chênh lệch lãi suất cho vay bình quân và lãi suất tiền gửi bình quân là 2,2%/năm.

Với Sacombank, lãi suất cho vay bình quân của nhà băng này trong tháng 7 là 7,25%/năm, trong khi tháng 6 là 6,93%/năm.

Như vậy, lãi suất cho vay tại Sacombank đã tăng cao trở lại, ngang bằng với mức lãi suất được ngân hàng này công bố tháng 1/2025.