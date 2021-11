Loạt MV Việt được mệnh danh là 'nữ hoàng đạo nhái': 'Xin mượn' từ Kpop sang cả US-UK!

"Em mới là người yêu anh" - Min

Min được xem là một ngôi sao trẻ nắm được gu âm nhạc của giới trẻ. Chính vì thế, cô đã sở hữu loạt hit lớn nhỏ như 'Ghen", "Em mới là người yêu anh" và gần đây nhất là "Trên tình bạn dưới tình yêu".

Tuy nhiên, nhiều người nhận ra MV này khá giống với sản phẩm "Blank Space" của Taylor Swift. Ngoài ra, việc Min phân thân trong MV mới cũng được cho là học hỏi "nữ hoàng rắn" từ siêu phẩm "Look What You Made Me Do", chỉ khác, Taylor phân thân để đá xéo antifan cùng đồng nghiệp, đồng thời khẳng định sự tái sinh của một Taylor mới, trong khi đó Min lại hoá thành nhiều nhân vật khác nhau chỉ để theo đuổi một chàng hoàng tử.

“Thôi miên” - Cara

Năm 2020, Cara trở lại ngoạn mục với ca khúc đình đám “Thôi miên” được sáng tác bởi nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Với giai điệu như bỏ bùa cùng chất giọng thu hút, ca khúc đả trở thành điểm nhấn trong sự nghiệp âm nhạc của Cara.

Tuy nhiên, khán giả tinh ý nhận ra: hình tượng trở lại lần này của Cara giống với Selena Gomez đến kì lạ trong MV "Lose You To Love Me", sản phẩm trở lại của cô nàng vào cuối năm 2019. Ca khúc xuất sắc mang về vị trí Quán quân Billboard Hot 100 đầu tiên trong sự nghiệp của Selena Gomez. Trước nghi vấn đạo nhái trên, ekip của Cara quyết định giữ im lặng.