Loạt MV triệu view của Binz biến mất

Ngay lúc này, khán giả không thể tìm được MV Krazy, They Said, Thôi anh không chơi đâu trên YouTube. Đây là 2 bản hit đánh dấu bước chuyển của Binz từ underground lên mainstream, trước khi BigCityBoi xuất hiện, thu hút hàng chục triệu view chỉ tính riêng nền tảng YouTube. Trong khi đó, BigCityBoi vẫn còn tồn tại.

Bản rap Krazy là sự kết hợp giữa Binz, Andree, Touliver và EVY. Verse rap của Binz có ca từ nhạy cảm ở câu: "Nếu em thích lạ, anh đổi flow / Nếu em thích high anh đủ cỏ". Đến verse rap của Andree, tranh cãi đã nổ ra nhiều lần về độ nhạy cảm của các câu: "Anh là con nghiện em là chất kích thích / Đêm nay sử sách ghi lại như trận Xích Bích / Em ơi em ơi đừng làm khổ anh / Anh chỉ muốn chân em ở trên cổ anh".