Loạt lễ hội, trải nghiệm hấp dẫn ở Hội An mùa Giáng sinh và năm mới

Lịch các chương trình, lễ hội ở Hội An dịp cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

Để đón khách du lịch vào mùa cao điểm cuối năm, UBND TP Hội An công bố tổ chức chuỗi sự kiện “Hội đèn lồng Hội An” và “Hội An chào năm mới 2022” với nhiều hoạt động mới lạ, hấp dẫn nhằm tạo khí thế mới cho thành phố, thắp sáng lại không gian khu phố cổ và các khu vực lân cận.

Lồng đèn được treo, trưng bày ở hội đèn dịp này chính là các tác phẩm trong cuộc thi thiết kế lồng đèn được phát động trước đó, nhằm tạo sân chơi cho tất cả những ai yêu mến Hội An và yêu mến nghề làm đèn lồng tại Hội An. Đèn sẽ được treo từ ngày 25/12/2021 đến 15/2/2022, không gian phố cổ Hội An sẽ trở nên lung linh và đầy lãng mạn.

Tối 24/12, chương trình Khai mạc “Hội đèn lồng Hội An 2022” sẽ được diễn ra tại cầu An Hội với các tiết mục biểu diễn hấp dẫn, chương trình nghệ thuật dân gian “Đêm Hoài Giang” và sân khấu được trang trí bởi những chiếc đèn lồng mang nét đặc trưng của văn hóa Hội An. Đây là sản phẩm mới, lần đầu tiên ra mắt công chúng trong thời điểm đặc biệt này.