Loạt khoảnh khắc 'tình bể bình' của Trương Ngọc Ánh và tình cũ kém 14 tuổi

Ngày 31/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Thông tin này khiến công chúng không khỏi bất ngờ.

Giữa lúc nữ diễn viên bị khởi tố, tình trẻ kém 14 tuổi của Trương Ngọc Ánh là Anh Dũng cũng nhận được sự quan tâm.

Sau khi ly hôn với chồng cũ Trần Bảo Sơn đến tháng 2/2022, Trương Ngọc Ánh lên tiếng xác nhận hẹn hò với diễn viên Nguyễn Anh Dũng. Được biết cả hai đã bên nhau một thời gian trước khi chính thức công khai với khán giả.