Loạt khoảnh khắc 'tình bể bình' của Trương Ngọc Ánh và tình cũ kém 14 tuổi

03/11/2025 10:27

Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng dù chênh lệch 14 tuổi nhưng được khen xứng đôi.

Ngày 31/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Thông tin này khiến công chúng không khỏi bất ngờ.

Giữa lúc nữ diễn viên bị khởi tố, tình trẻ kém 14 tuổi của Trương Ngọc Ánh là Anh Dũng cũng nhận được sự quan tâm.

Sau khi ly hôn với chồng cũ Trần Bảo Sơn đến tháng 2/2022, Trương Ngọc Ánh lên tiếng xác nhận hẹn hò với diễn viên Nguyễn Anh Dũng. Được biết cả hai đã bên nhau một thời gian trước khi chính thức công khai với khán giả.  

Dù chênh lệch tuổi tác 14 tuổi nhưng cả hai được khen khá xứng đôi. Nam diễn viên luôn biết cách lên đồ để xứng đôi cùng bạn gái. Trong khi đó, Trương Ngọc Ánh cũng được khen giữ gìn vóc dáng nuột nà, săn chắc dù ở độ tuổi U50.

Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng lên đồ tông đen đồng điệu. Trong khi nữ diễn viên sành điệu với áo tweed phối chân váy đen xẻ đùi thì Anh Dũng lịch lãm với suit đen bảnh bao.
Cả hai luôn có những màn lên đồ ton-sur-ton đầy ăn ý.
Mỹ nhân 7x gợi cảm với đầm vàng rực rỡ thì nam diễn viên lựa chọn suit trắng sành điệu.
Anh Dũng được khen luôn biết cách để xứng đôi cùng bạn gái hơn 14 tuổi.
Không chỉ có gu thời trang ăn ý, cặp đôi còn không ngại thể hiện tình cảm trước chốn đông người.
Cặp đôi từng đăng ảnh đi du lịch biển, nắm tay nhau tình tứ.
Nữ diễn viên đang mặc váy dài, mang giày cao lại cầm đồ rườm rà nên ngay lập tức Anh Dũng có hành động quan tâm đầy tinh tế.
Khoảnh khắc ngọt ngào Anh Dũng mang nước ép trái cây cho Trương Ngọc Ánh trong giờ giải lao và không ngần ngại đút cho người yêu.

Tuy nhiên, đến tháng 3/2024, cả hai vướng tin đồn "đường ai nấy đi". Nguyên nhân là do cả hai không còn dính nhau như hình với bóng như trước. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên cũng ẩn ý tình trạng độc thân. Còn Anh Dũng dòng trạng thái ẩn ý: "Đắng cay cuộc đời nuôi tôi khôn lớn. Ân tình bạc bẽo dạy ta khôn".

