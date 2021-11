Loạt diễn viên Kpop giảm cân 'gây sốc', và điều đó làm thay đổi cả sự nghiệp của họ!

Go Kyung Pyo

Vì tăng cân mất kiểm soát sau khi casting "Reply 1988", "Sun Woo" Go Kyung Pyo đã phải giảm 8 cân trong vòng một tháng trước khi phim bấm máy để phù hợp với nhân vật. Xuyên suốt quá trình quay phim, Go Kyung Pyo tiếp tục giảm thêm 7 kg. Vốn khá đẫy đà nên việc giảm cân này không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của Go Kyung Pyo, thậm chí còn khiến anh trở nên điển trai, trẻ trung hơn.

