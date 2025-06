Loạt cổ phiếu vừa nhận 'án' rời sàn

Quyết định có hiệu lực từ 26/6/2025. Nguyên nhân là doanh nghiệp đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Trước đó, cổ phiếu PSH đã bị đình chỉ giao dịch từ ngày 26/2/2025 do công ty chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024 quá thời 6 tháng.

HoSE cũng vừa công bố quyết định hủy niêm yết bắt buộc hơn 126 triệu cổ phiếu PSH của CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu. Cổ phiếu PSH đã bị đình chỉ giao dịch từ ngày 12/3 do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin. Đến ngày 11/6, HOSE chính thức thông báo xem xét hủy niêm yết do PSH tiếp tục vi phạm khi chưa nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên và kiểm toán năm 2024, do đã quá thời hạn quy định