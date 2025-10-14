Loạt 'cá mập' Việt vướng lùm xùm kinh doanh hoặc vòng lao lý

- Kết quả, ông Tam bị tuyên phạt 2 tỷ đồng tiền phạt, 4 năm 6 tháng tù về tội “Buôn lậu” và “Trốn thuế”.

- Tháng 6/2024, Công an TP.HCM khởi tố và bắt tạm giam ông Tam cùng nhiều lãnh đạo Asanzo để điều tra hành vi trốn thuế.

- Tham gia Shark Tank từ 2019, nổi tiếng là tích cực giải ngân nhất, nhưng thực tế chỉ được khoảng 15% thương vụ được giải ngân.

- Cố vấn chiến lược dự án tiền ảo AntEx và đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án này.

- Đồng tiền số AntEx mất giá, Shark nói rằng mình cũng là nạn nhân. Nhưng có người tố cáo rằng, chính Shark Bình mới là người đứng đằng sau giật dây tất cả.

- Năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland rồi giao nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

- Ông Bình bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan dự án tiền số AntEx và tội danh "Vi phạm quy định về kế toán" gây hậu quả nghiêm trọng.