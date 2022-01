Loạt bi hài bị "khai quật" sau vụ cướp ngân hàng "ôm tiền" đi mua siêu xe

Your browser does not support the audio element.

"Siêu trộm" gặp nạn vì tặng bồ váy hàng hiệu

Với thân hình nhỏ thó, Dương Ngọc Hải (SN 1986) ngụ đường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng có thể leo theo đường ống dẫn nước, dây thu lôi... đột vòm vào bất cứ căn nhà cao tầng nào và "khoắng" sạch những tài sản có giá trị trong chưa đầy 10 phút.

Tuy nhiên, năm 2013, Hải lại sa lưới khi vướng vào một vụ việc hết sức bi hài. Cụ thể, sau khi trộm được 5 chiếc điện thoại đắt tiền, một máy tính bảng iPad, một ví da bên trong có gần 30 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân, một con lợn tiết kiệm bên trong có khoảng 10 triệu đồng, một túi da hiệu Gucci, một bộ váy hàng hiệu... của bà Hoàng Thị Đua.

Khi cơ quan chức năng tìm tới làm việc, Hải đã phớt lờ và cho rằng, phải "bắt tận tay, day tận trán" thì mới có chuyện để nói.

Tang vật cơ quan chức năng thu được trong vụ trộm (Ảnh: Xa lộ pháp luật).

Sau khi nhận được thông tin tố giác từ quần chúng nhân dân thì được biết, Hải và vợ có xảy ra to tiếng xung quanh chuyện một chiếc váy đắt tiền. Lúc đầu, Hải dự định tặng chiếc váy cho vợ. Tuy nhiên, hắn lại lén lại mang chiếc váy đi tặng cho tình nhân mới quen. Chính vì thế, hai vợ chồng Hải xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ nhau.