Loạt ảnh kỷ niệm 10 năm bên nhau 'khó đỡ' của Anh Tú Atus và Diệu Nhi

Diệu Nhi từng chia sẻ lại những cột mốc đáng nhớ trong chuyện tình cảm: "Chúng mình yêu nhau 5/7/2015, đăng ký kết hôn mình chọn 10/10/2019 cho dễ nhớ, nên ngày cưới cũng 10/10/2022 cho dễ nhớ luôn. Mỗi năm gom lại 10/10 mừng kỷ niệm yêu nhau luôn đi ăn cho đỡ tốn kém. Chứ 1 năm ăn nhiều ngày kỷ niệm rồi tính cả sinh nhật thì hơi nhiều".

Diệu Nhi thường "troll" ông xã Anh Tú Atus trên mạng xã hội, song cô cũng luôn bày tỏ sự tự hào về thành công của anh và bảo vệ chồng khỏi những công kích.

Trong một chương trình truyền hình, Diệu Nhi cũng tiết lộ lý do cô yêu Anh Tú Atus là vì anh mang vẻ đẹp giống ba mình.