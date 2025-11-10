Loạt ảnh kỷ niệm 10 năm bên nhau 'khó đỡ' của Anh Tú Atus và Diệu Nhi

Mới đây, Anh Tú Atus và Diệu Nhi đã kỷ niệm 10 năm bên nhau bằng bộ ảnh cực kỳ độc lạ. Trong đoạn video được đăng tải, cả hai tạo dáng theo những tư thế hài hước, không giống ai như nắm chân hay trèo lên lưng nhau.
Loạt ảnh "lầy lội" của cặp đôi ngay lập tức thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Có thể thấy dù đã bên nhau 1 thập kỷ, hai nghệ sĩ vẫn duy trì được hôn nhân vui vẻ, hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười. Nhiều cư dân mạng nhận xét Anh Tú Atus và Diệu Nhi đúng là sinh ra dành cho nhau, đồng điệu về tính cách.
Diệu Nhi từng chia sẻ lại những cột mốc đáng nhớ trong chuyện tình cảm: "Chúng mình yêu nhau 5/7/2015, đăng ký kết hôn mình chọn 10/10/2019 cho dễ nhớ, nên ngày cưới cũng 10/10/2022 cho dễ nhớ luôn. Mỗi năm gom lại 10/10 mừng kỷ niệm yêu nhau luôn đi ăn cho đỡ tốn kém. Chứ 1 năm ăn nhiều ngày kỷ niệm rồi tính cả sinh nhật thì hơi nhiều".
Diệu Nhi thường "troll" ông xã Anh Tú Atus trên mạng xã hội, song cô cũng luôn bày tỏ sự tự hào về thành công của anh và bảo vệ chồng khỏi những công kích.
Trong một chương trình truyền hình, Diệu Nhi cũng tiết lộ lý do cô yêu Anh Tú Atus là vì anh mang vẻ đẹp giống ba mình.
Nữ diễn viên chia sẻ: "Em lớn lên trong một gia đình mà ba rất đẹp trai. Ba chính là hình mẫu, nên em không thể yêu ai có nhan sắc dưới tầm ba được, ít nhất phải ngang bằng hoặc vượt qua ba em".
Anh Tú Atus và Diệu Nhi đăng ký kết hôn vào năm 2019, tổ chức đám cưới vào tháng 10/2022 tại Phan Thiết, sau 7 năm yêu nhau.
Gần 1 thập kỷ bên nhau, Anh Tú Atus và Diệu Nhi vẫn giữ nguyên tắc hạn chế chia sẻ những vấn đề liên quan đến chuyện đời tư. Theo nhiều tin đồn, vợ chồng đình đám Vbiz này đã chào đón 2 nhóc tỳ lần lượt vào năm 2021 và 2024. Song cặp đôi không để lộ bất kỳ hình ảnh và thông tin nào của em bé.
Tháng 4/2025, Anh Tú Atus vô tình đăng clip để lộ mặt một bé gái rồi nhanh chóng xóa chỉ sau vài phút.